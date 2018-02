Dodavatele plynu mění čím dál více Čechů. Ušetřit se dají tisíce

1. 2. 15:00

V Česku by měla od roku 2019 vedle e-receptu fungovat i elektronická neschopenka. Přípravy projektu se ale zadrhly. Zatím není jasné, kdo by ho měl provést a kdo dodá programové vybavení. Vyplývá to z vyjádření vedení ministerstva práce před poslanci sněmovního sociálního výboru. Se zavedením e-neschopenek od ledna příštího roku počítá schválená novela o nemocenském pojištění. Lékaři by ale mohli potvrzení dál vystavovat i papírové potvrzení.