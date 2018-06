Můžeme se těšit na transparentnější trh s energiemi?

- Komerční sdělení autor: Srovnám.cz

Energetický regulační úřad (ERÚ) v květnu vydal nový Vzorový etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem. Pod tímto trochu krkolomným názvem najdete kodex, či prohlášení, jehož cílem by měla být větší férovost dodavatelů a tím pádem vyšší ochrana spotřebitele. Takoví dodavatelé by měli být vůči svým zákazníkům transparentní a vstřícní v jednání.

Etický kodex existuje už delší dobu, ale Energetický regulační úřad se rozhodl na základě podnětů od zákazníků doplnit ten stávající o nový vzor. Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚ vysvětluje, proč se úřad rozhodl k tomuto kroku:

„Oproti stávajícímu Etickému kodexu staví Vzorový etický kodex na principu samoregulace. Nikomu nenutíme jeho přesné znění, jde o to nastavit standard. Text nabízí dodavatelům jasný návod, jak mohou posílit ochranu spotřebitele na své straně. A vstřícný je i směrem ke spotřebitelům. Neobsahuje žádné paragrafy, nehovoří složitou řečí. Stručně a jasně popisuje morální chování dodavatelů.“

Spoléhat na samoregulaci dodavatelů energií ale určitě nestačí. Svědčí o tom i rostoucí počet stížností spotřebitelů. Na Energetický regulační úřad se loni obrátilo 11 788 z nich. Většina podnětů se týkala nekalých obchodních praktik, které jsou neférové a představují pro spotřebitele řadu pastí. Jde především o podomní prodej a takzvané energetické aukce. Ty většinou spočívají v tom, že zprostředkovatel bez zákazníkova vědomí podepíše nevýhodnou smlouvu na dlouhou dobu a zákazník často ani neví, že změnil dodavatele. Takto uzavřené smlouvy v sobě často skrývají vysoké pokuty a sankce, když se rozhodnete výherce energetické aukce nepřijmout.

Aktuální situaci si ERÚ a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dobře uvědomují, a proto se rozhodli pracovat na legislativním řešení nekalých obchodních praktik.

„MPO připravuje také nový zákon o ochraně spotřebitele, tzv. spotřebitelský kodex. Ten by měl zvýšit ochranu spotřebitelů, zejména co se týče uzavírání smluv po telefonu. Nově by měly být smlouvy pro spotřebitele závazné teprve, až je podepíše. Daný právní předpis má být vládě předložen do 30. června 2019,“ uvádí MPO na svých webových stránkách.

Výsledkem by měl být transparentnější trh s energiemi, kde zákazník ví, co podepisuje, má dost času na rozmyšlení a ví, že jej nečekají skryté hrozby na každém kroku.

Loni se k závazné formě Etického kodexu ERÚ přihlásilo 22 firem, mezi nimiž najdete třeba MND nebo Europe Easy Energy, kteří se letos dělí o titul „Nejférovější dodavatel roku“. Pokud chcete zjistit, zda se právě váš dodavatel k Etickému kodexu hlásí, můžete využít internetový srovnávač Srovnám.cz. Ten poslouží nejen jako vhodný nástroj pro srovnání nabídek, ale zkontroluje i další důležité aspekty. Třeba právě zda se daná firma k Etickému kodexu hlásí.