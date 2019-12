Jak můžeme spát, když nám hoří plíce?

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Matěj Senft

Svět jsme polepili reklamními plochami na cigarety a cigarety varovnými signály: hrozba nemoci, rakovina, smrt. A proč by ne? Kouření ucpává tepny, tabák obsahuje 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu. Jenže nejsme poctiví. Doba se změnila a cigaretový kouř už dávno není naším úhlavním nepřítelem.

Organizace Greenpeace spolu s Climate Action Network Europe a řadou analytiků vypracovala zprávu Poslední nádech: Jak energetické firmy v Evropě otravují vzduch. Jen deset evropských firem, včetně RWE, ČEZu a dalších, způsobilo v roce 2016 přes sedm tisíc předčasných úmrtí, zapříčinilo desítky tisíc chronických bronchitid u dětí i dospělých a přivedlo na pohotovost přes pět tisíc lidí s kardiovaskulárními a respiračními chorobami. "Světová zdravotnická organizace (WHO) říká, že žádnou úroveň znečištění ovzduší 'nelze považovat za bezpečnou' a že souvislost mezi znečištěním ovzduší a respiračními a kardiovaskulárními chorobami je dobře známá."

Nejnovější výzkumy přicházejí s novými objevy, které dávají do souvislosti znečištění ovzduší a demenci nebo ohrožení zdraví plodu matky, která se nadýchá prachových částic. U osmdesáti procent předčasných úmrtí způsobených zaneseným ovzduším jsou na vině právě prachové částice, jejichž největším producentem jsou uhelné elektrárny.

Každým vykutaným a spáleným kusem uhlí vypouštíme démony smrti

Tibetská proroctví varují před kutáním v zemi. Věří, že by se tak zjizvil povrch planety a vypustily se do světa démonické síly. Náboženské představy se stávají realitou. Každým vykutaným a spáleným kusem uhlí vypouštíme démony smrti, kteří se usazují v našich tělech a pomalu ničí životy lidí, zvířat i rostlin. Dnes populární aktivistické heslo "uhlí patří pod zem" bychom přeneseně mohli připsat už starým Tibeťanům. Stovky let - a stále jsme se nepoučili.

Mohutná lesní společenství s námi však mají trpělivost. Po tisíciletí uklízejí, co člověk napáchá, kryjí nám záda. Jenže české lesy, kvůli suché půdě, sžírají po stovkách kůrovcové tlupy. A amazonské pralesy se každým dnem mohutněji těží, každou nocí se zmítají v plamenech. To proto, aby bylo dost polí na krmnou sóju pro zvířata, která skončí na podnosech v McDonaldu, KFC, Burger Kingu a dalších rychlých občerstveních pro rychlý život, pro rychlé prachy, pro rychlejší destrukci a smrt.

A mezitím v oceánech, kterým vděčíme za polovinu kyslíku, je více plastů než ryb. Kontinenty z plastových flašek a vraždy umělohmotnými brčky. Téměř tři sta tisíc tun plastu na mořském dně. Jen občas je překryjí temné závoje nafty vysosané z koster mrtvých přesliček a dinosaurů.

Mikročástice plastů a znečištěných oceánů, rybníků a řek prosakují i do našich domovů, každý lok vody do nás vlévá kus plastového světa.

Volba polepit uhelné elektrárny

Kouření je volba, stejně jako znečištění ovzduší. Obejít se bez něj lze snadno, stačí jen delší odvykačka.

Navrhuji tak umístit zdravotní varování na stěny uhelných elektráren, rozvodny elektřiny i zásuvky RWE, ČEZu a dalších firem překrýt obrázky zčernalých plic, obětí předčasných úmrtí a děcek trpících chronickými respiračními problémy. Každý plastový obal přebarvit obrazy želv zardoušených plastovými brčky, kontinenty plastu v mořích, rentgeny žaludků ryb naplněných plastovými obaly. O zvýšené dani z přijmu za vše, co škodí zdraví lidí i země, by snad nemělo být potřeba ani mluvit.

Jak zpívají Midnight Oil v písní Beds Are Burning: "Jak můžeme tančit, když se země mění? / Jak můžeme spát, když postele nám hoří?"