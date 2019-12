Jak vidí svět Češi, kteří se bojí terorismu: Žena patří k plotně a cizinci ať se přizpůsobí ostatním

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Terorismu se bojí necelá polovina Čechů, většinou těch, kteří nikdy déle nepobývali v cizině. Necestovali by do země, která už někdy teroristický útok zažila, vyplývá z průzkumu Atlas Čechů, jehož dílčí výsledky HlídacíPes.org postupně zveřejňuje, píše Vojtěch Berger.

Webový projekt Atlas Čechů pracuje s velkým objemem nasbíraných dat o dotazovaných lidech.

Díky tomu umožňuje kromě klasických kategorií jako vzdělání či finanční situace kombinovat různé skupiny obyvatel ČR také podle jejich chování – mediálního, spotřebitelského či s ohledem na jejich zájmy a trávení volného času.

Jedna z otázek v průzkumu směřovala i na obavy z terorismu (konkrétně zněla "cestovali byste do evropské země zasažené terorismem? Možnosti ano/ne").

Ukázalo se, že celkem se terorismu bojí 46 procent Čechů, z toho 60 procent žen. Většinou jde o středoškoláky se středním nebo nižším příjmem. Do nejchudší skupiny patří 44 % z lidí, kteří se bojí terorismu.

Češi a strach z terorismu (graf: Atlas Čechů)

Češi, svět a strach

"Obecně jde o lidi s méně 'kosmopolitními' předpoklady: méně vzdělané s nižším příjmem, který jim nedovoluje příliš cestovat, a vidět tak situaci v jiných zemích a tamní rizika realisticky. Zároveň méně často ovládají cizí jazyky, takže jsou odkázáni na české zdroje, které nutně vybírají jen určitá spíše emotivní témata, a dochází tak ke zkreslení," komentuje výsledky průzkumu socioložka Lenka Chudomelová.

Atlas Čechů umožňuje díky kombinaci různých kritérií sestavit podrobnější obrázek, jak lidé s obavami z terorismu vlastně žijí.

Z dat vyplývá, že zastávají často set názorů, které by se daly označit jako "tradiční rodinné hodnoty": živitelem rodiny má být muž, žena pečuje o domácnost, děti jsou naplněním života ženy, když se žena chová a obléká vyzývavě, činí ji to spoluzodpovědnou za její znásilnění.

V posledních volbách do Poslanecké sněmovny 34 % z nich nevolilo.

88 % z nich nebylo delší dobu v zahraničí a cizinci, kteří přicházejí do ČR, by se podle nich měli co nejvíc přizpůsobit místním zvyklostem – to tvrdí 81 % z nich. Sami ale zkušenost s přizpůsobováním se většinou nemají, v cizině nežili ani nestrávili delší čas.

Orientace a názory Čechů, kteří se bojí terorismu (graf: Atlas Čechů)

Jsou výrazně zaměření na vnitrostátní témata. 82 % z nich míní, že pro budoucnost našeho státu je klíčové soustředit se na domácí problémy spíš než na aktivitu na mezinárodním poli.

Tomu odpovídá i jejich mediální chování: "Čerpají informace ze zdrojů, které jsou méně liberální, častěji sledují soukromé televize, které jim více servírují obsah apelující na strach a emoce. Média jim tak potvrzují jejich světonázor a zacyklují je v informační bublině," dodává socioložka Chudomelová.

Ženy, co pletou a vaří

Autoři průzkumu také rozdělili odpovědi respondentů na téma terorismus podle pohlaví: "Obě skupiny mají něco společného, ženy se věnují tradičně ženským aktivitám a koníčkům, muži naopak těm mužským, v souladu se sdíleným přesvědčením, že se tradiční role mají dodržovat," říká Vojtěch Prokeš, spoluzakladatel společnosti Behavio, která za projektem Atlas Čechů stojí.

Ženy, které si myslí, že se cizinci mají zcela přizpůsobit, jsou podle průzkumu spíše chudší (45 procent z chudší vrstvy). Doma vaří, pečou, starají se o děti, zvířata, rostliny, obstarají celou domácnost. Děti považují za naplnění svého života. 89 % z nich nebylo delší dobu v zahraničí.

Mezi jejich koníčky nadprůměrně často patří například pletení a šití, muzikály, horoskopy. Volný čas tráví často u televize nebo na dětském hřišti a obecně hraním s dětmi. Často se stýkají s příbuznými. Necelá třetina nemá řidičský průkaz.

V hudbě milují český a světový pop. V médiích pak čtou a sledují obsahy zaměřené na ženy (móda, styl, vaření atd.) a sledují seriály. Vede u nich TV Nova a obecně televize jako nejsilnější mediální typ. Naopak méně častým zdrojem zpráv je pro ně internet.

Mužní muži

U mužů, kteří si také myslí, že se cizinci mají zcela přizpůsobit, se v odpovědích objevují oproti ženám některé rozdíly.

Mají mezi sebou víc bohatších lidí (30 %) a míň z nejchudší vrstvy (30 %), nejvíc jich je v kategorii středního příjmu (40 %).

Nedělají tradičně ženské domácí práce, neuklízí, nevaří, nepečou a podobně. Naopak doma obstarají tradičně mužské úkony, drobné opravy – a to dokonce 94 % z nich. Jsou kutilové. Názor, že se domácí práce dělí podle pohlaví, je u nich zastoupený víc než v celé populaci.

Třetina z nich pracuje v tradičně mužských oborech: manuální práce, výroba a provoz.

"Muži z manuálních profesí jsou obecně skupinou ohroženou změnami ve struktuře ekonomiky a odchodem průmyslu z vyspělých zemí, tudíž jejich nejistota má reálné základy a levná pracovní síla je může ohrozit," myslí si socioložka Lenka Chudomelová.

Kde čerpají informace Češi, kteří se bojí terorismu – bez rozlišení mužů a žen (graf: Atlas Čechů)

Podle třetiny z těchto mužů je možné uchýlit se k násilí i mimo situaci, kdy je nutné k sebeobraně. Skoro polovina si myslí, že za bezdomovectví si mohou lidé sami, a stejně tak si ženy podle nich v některých situacích "koledují" o znásilnění (to si myslí čtvrtina mužů v této kategorii). Homosexuálové by podle nich neměli adoptovat děti.

Narozdíl od žen podle průzkumu nemají rádi pop, český ani zahraniční, a nejvíc u nich vede punk a rock.

Čtou tituly pro muže nebo o sportu a 18 % z nich sleduje alternativní zpravodajské weby (což je větší podíl než v celé populaci).

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky

