Írán zkouší kvůli nedostatku vody přivolávat mraky. A funguje to
8. 12. 2025 – 11:43 | Zpravodajství | Žanet Ka
Írán se potýká s jedním z nejhorších suchých období za poslední desetiletí a stát proto znovu zkouší techniku cloud seedingu. Ta spočívá v tom, že letadla rozprašují do mraků látky, které mají podpořit tvorbu srážek. Úřady si od toho slibují zvýšení množství deště v regionech, kde je nedostatek vody nejvážnější.
První letošní zásah proběhl v listopadu u jezera Urmija. Íránská meteorologická organizace informovala, že cílem bylo povzbudit srážkovou aktivitu v oblasti, která je dlouhodobě extrémně suchá.V oblastech západně od jezera to vedlo k 2,7 centimetrům srážek, ale podle odborníků není možné určit, zda je způsobilo právě rozprašování chemických částic, nebo přirozený vývoj počasí.
Co je to cloud seeding
Cloud seeding je metoda, která se ve světě používá mnoho let. Do oblačnosti se rozprašují například částice jodidu stříbrného, které slouží jako jádra pro kondenzaci vodní páry. Tím se může zvýšit pravděpodobnost, že se molekuly vody na tyto částice přichytí a vytvoří ledové krystaly. Tyto krystaly rostou, dokud se nestanou příliš těžkými a nespadnou na Zemi v podobě deště nebo sněhu. Účinnost je však obtížně měřitelná a jednotlivé státy dosahují rozdílných výsledků.
Jak Írán postupuje
V Íránu má technika dlouhou historii. Poprvé ji zde testovali už v polovině dvacátého století. Během následujících desetiletí se k ní země několikrát vrátila. Podle tamních úřadů nyní Írán vyvíjí vlastní generátory a látky určené pro práci s mraky. Viceprezident pro vědu a technologie uvedl, že pokud bude projekt financován, může v průběhu pěti let přinést výsledky, které popisuje jako rozumné zvýšení srážek.
Důvodem je závažná hydrologická situace. V mnoha íránských regionech prší výrazně méně než dříve. Podle BBC a ABC Australia klesly srážky místy až o osmdesát devět procent oproti dlouhodobému průměru. To ohrožuje zásoby pitné vody, zemědělství i provoz přehrad.
Úloha klimatických změn
Vědecké instituce zároveň upozorňují, že cloud seeding nemůže vyřešit hlubší problémy spojené s klimatickou změnou a s dlouhodobým vysycháním krajiny. Může přinést krátkodobé navýšení srážek, ale nedokáže nahradit systematické hospodaření s vodou ani změny v zemědělských a průmyslových postupech.
Írán proto stojí před otázkou, zda se cloud seeding stane alespoň podpůrným nástrojem, který pomůže překlenout období extrémního sucha. Odborníci upozorňují, že bude nutné průběžně vyhodnocovat účinnost zásahů a zároveň s nimi rozvíjet širší opatření na ochranu vodních zdrojů. V zemi, kde se klimatické podmínky dál zhoršují, může být kombinace více přístupů klíčová.