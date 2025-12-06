Čína potřebuje víc dětí. Sáhla tedy k podivnému kroku - zdražila kondomy
6. 12. 2025 – 9:11 | Magazín | Žanet Ka
Porodnost v Číně klesá a vláda hledá řešení. Jedním z nich je zdanění antikoncepce. Na papíře možná jednoduchý krok, ale v praxi dotýkající se milionů životů. Když prevence zdraží, nezvýší se tím spíš počet problémů než počet novorozenců?
Čína se rozhodla řešit klesající porodnost neobvyklým způsobem: od nového roku zdraží kondomy i antikoncepční pilulky. Oficiálně jde o snahu „motivovat mladé k zakládání rodin“. Jenže tato logika klade otázku: lze porodnost zvýšit tím, že ztížíme lidem cestu k plánovanému rodičovství?
Daň na antikoncepci: opatření, které zneklidňuje
Od ledna 2026 nebudou kondomy a hormonální antikoncepce v Číně osvobozeny od DPH. Po více než třiceti letech se tak z nulové sazby přesouvají do 13% zdanění. Z ekonomického hlediska je to relativně malý zásah. Z hlediska symboliky a každodenní reality lidí ale zásah obrovský.
Stát tvrdí, že jde o krok k podpoře porodnosti. Jenže úplně první, co napadne většinu lidí, je prostá otázka: Když uděláme antikoncepci hůř dostupnou, opravdu tím vznikne víc dětí, nebo jen víc problémů?
Bič na mladé, ne podpora rodin
Veřejná debata v Číně ukazuje, že kroky vlády působí spíš jako tlak než podpora. Mladí lidé se totiž nevyhýbají založení rodiny proto, že mají kondom „moc levný“, ale proto, že:
- mají drahé bydlení,
- pracují v přetíženém systému,
- potýkají se s vysokými životními náklady,
- a necítí se dostatečně zajištění na to, aby vychovávali rodinu.
Tedy přesně ty oblasti, kde by změny skutečně pomohly.
Na tom je zvláštní paradox: antikoncepce vždy byla nástrojem plánování, ne odmítání rodičovství. Zdražit ji znamená ztížit lidem možnost rozhodovat o svém životě. A takový krok má vždy víc vrstev, než se na první pohled zdá.
Nechtěné důsledky, které se těžko přehlíží
Zdražení antikoncepce znamená větší překážku hlavně pro mladé, studenty a méně majetné. A zrovna to jsou skupiny, na které stát „sází“, pokud jde o zvyšování porodnosti.
Ale v praxi to může přinést:
- víc nechtěných těhotenství,
- větší zátěž pro ženy,
- vyšší počet interrupcí,
- větší riziko přenosu pohlavních chorob,
- víc strachu z intimity, ne větší důvěru v budoucnost.
Tohle všechno jsou důsledky, které se navzdory opatrnému tónu prostě nedají ignorovat.
Když se motivace mění v tlak
Daň sama o sobě není vysoká. Ale její smysl vysílá jasný signál: odpovědnost za budoucnost státu se přesouvá na těla lidí, nikoli na kvalitu systému, ve kterém žijí.
Kdyby stát opravdu chtěl podpořit rodičovství, nabízel by:
- dostupnější bydlení,
- lepší služby péče o děti,
- flexibilnější pracovní podmínky,
- finanční jistoty pro rodiny, které už děti mají.
Nechává to trochu pocit, že zdražení antikoncepce je rychlý politický tah, místo řešení příčin.
Možná je čas se ptát jinak
Ne: „Jak donutit lidi mít děti?“
Ale spíš:
- Jak vytvořit prostředí, ve kterém budou chtít?
- Jak podpořit ženy, které se bojí kombinovat práci a mateřství?
- Jak změnit systém, aby rodina nebyla luxus, ale možnost?
Do té doby se bude jakákoliv daňová úprava jevit jako krok, který míří na symptomy, ne na jádro problému.
Zdanění antikoncepce může působit jako drobná úprava v daňovém systému, ale ve skutečnosti se dotýká intimních oblastí života lidí. Vytváří atmosféru nátlaku, místo aby se otevíral prostor pro svobodnou volbu a podporu těch, kdo po rodině touží.
Jedno je jasné: Porodnost nevzroste tím, že zkomplikujeme přístup k prevenci. Roste tehdy, když se lidé cítí bezpečně, podporovaně a důstojně. Neměla by demografická politika být především o tom?