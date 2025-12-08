Další ruská tenistka mění občanství. Je za tím láska k nové vlasti nebo něco víc?
8. 12. 2025 – 11:46 | Zpravodajství | Žanet Ka
Anastasia Potapovová se rozhodla pro životní i sportovní obrat. Talentovaná hráčka, která v žebříčku WTA dlouhodobě patří k nejlepším, opouští ruský tým a nově bude reprezentovat Rakousko. Změna občanství, již doprovází slova o pocitu „nového domova“, otevírá další kapitolu její kariéry i debatu o tom, jak moc geopolitika formuje dnešní sport.
Ruská tenistka Anastasia Potapovová, aktuálně 51. hráčka světa, oznámila zásadní krok ve své kariéře: získala rakouské občanství a od sezóny 2026 bude na turnajích reprezentovat právě Rakousko.
Na sociálních sítích vysvětlila, že se v Rakousku dlouhodobě cítí doma, považuje ho za přátelský, bezpečný prostor a že chce svůj profesní život spojit právě s touto zemí. Zároveň tak vstupuje do sezóny jako nejvýše postavená rakouská hráčka v žebříčku WTA.
Změna, která zapadá do širšího trendu
Od začátku ruské invaze na Ukrajinu vystupují ruští a běloruští tenisté na hlavních okruzích bez státní příslušnosti. Potapovová není první, kdo se rozhodl pro definitivní změnu národního dresu: před ní už jiné hráčky ruského původu přijaly občanství Francie, Arménie či Srbska.
Sportovní komentátoři proto vidí v jejím kroku spíše potvrzení trendu, který se poslední dva roky v tenise jasně rýsuje. Pro Rakousko jde navíc o výrazné posílení ženského tenisu — země dlouhodobě čekala na hráčku s potenciálem proniknout do vyšší světové špičky.
Reakce: podpora, ale i kritika
Zatímco fanoušci přijali zprávu vesměs pozitivně, některé reakce z ruské tenisové scény byly chladné. Bývalý šampion Jevgenij Kafelnikov poznamenal, že podle něj nejde o velkou ztrátu. Odborníci však upozorňují, že Potapovová stále patří mezi výrazné talenty své generace a že právě v jiném prostředí může její kariéra nabrat nový směr.
Co to znamená dál?
Pro samotnou hráčku je to šance začít znovu, bez omezení spojených s neutrálním statusem i s nejistou sportovní budoucností v domovské zemi. Pro Rakousko jde o příležitost vybudovat silnější pozici v ženském tenise. A pro svět sportu je to další připomínka, že geopolitika otevírá témata, která se ještě před několika lety zdála vzdálená tenisovým kurtům.
Potapovová tak vstupuje do roku 2026 s novou identitou, novou podporou a možná i novou motivací ukázat, jak daleko dokáže dojít v barvách země, kterou si sama vybrala.