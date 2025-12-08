Poslední den na žně v Tescu, tyhle slevy končí
8. 12. 2025 – 11:37 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Tescu z 3.–9. 12. 2025 přináší tak dramatické slevy, že si budete říkat, jestli obchod nepropadl předvánočnímu šílenství. Od masa přes alkohol až po mikulášské dobroty – některé ceny padají klidně o polovinu. Podívali jsme se na to, co opravdu stojí za to.
Tesco spustilo prosincovou lavinu slev a zákazníci mají znovu důvod vytáhnout Clubcard. Co tentokrát budí největší rozruch? Překvapivě nejde jen o tradiční předvánoční sladkosti. Leták na období 3.–9. prosince totiž přináší kombinaci výprodejových hitů a nečekaných cenových propadů, které vypadají jako přímá dávka inflační terapie.
Maso, které mizí ze stojanů jako první
Jestli se něco postaralo o okamžitý rozruch, je to vepřová krkovice bez kosti. Ta spadla z téměř dvě stě korun na 94,90, což je sleva přes 50 procent. V době, kdy maso běžně zdražuje, působí tahle cena skoro provokativně. Kdo plánuje zimní guláš nebo rodinnou hostinu, měl by pospíšit – podobné položky obvykle nevydrží ani první víkend akce.
Silný zájem je také o Plzeň v lahvi za 25,90. Předvánoční sezóna se k českému pivu chová tradičně, ale takhle nízká cena dělá z nákupu malý sportovní výkon. Pivo mizí rychleji, než se stačí doplňovat regály.
Sladkosti do mikulášských balíčků: letos levněji než loni
Leták vyjel i tvrdě proti cenám mikulášských balíčků. Kinder vajíčko spadlo na 15,90, což je sleva skoro šedesát procent. Podobně dramaticky dopadly i další letošní hitovky – Milka adventní kalendář deluxe klesl o více než čtyřicet procent na 199,90 a tradiční mikulášský perník je za 7,90, tedy poloviční ceny.
Záplavu slev doplňuje i Tony’s Chocolonely, který se obvykle drží vysoko, ale nyní stojí 239,90. Pro fanoušky značkových sladkostí je to jedna z nejvýraznějších nabídek sezóny.
Nápoje i domácnost: výprodej, který překvapí
Milovníci limonád si přijdou na své díky Pepsi za 29,90. Sleva téměř čtyřicet procent dává této položce jasný status „odneseš dvě, stejně se vrátíš pro další“.
Domácnost nezůstává pozadu. Úklidová chemie Bref, Finish a další značky padají až o osmnáct procent, což se před Vánoci hodí více, než si chceme připustit.
Tesco se v prosincovém letáku evidentně rozhodlo vyvolat malou nákupní horečku. Ať už chcete zásoby na svátky, nebo jen ulovit výhodné ceny, tahle nabídka má jedno společné: kdo zaváhá, už jen sahá po prázdném regálu.