Lunární horoskop na pátek 30. ledna: Den hýčkání duše i těla
30. 1. 2026 – 6:56 | Magazín | Natálie Kozak
Vesmír nám posílá energii klidu a stability. Dvanáctý lunární den přeje rutině, úklidu a péči o rodinný krb. Kterým činnostem se dnes vyhnout a jak si tento den užít bez stresu a výčitek svědomí?
Páteční den nás zahalí do velmi jemné a domácké energie. Luna se přesunula do znamení Raka, kterému přirozeně vládne, a spojuje se se symbolikou 12. a 13. lunárního dne. Je to čas, kdy vesmír nevyžaduje žádné hrdinské činy ani radikální životní změny. Naopak nás nabádá k tomu, abychom se zastavili, zkrášlili prostor kolem sebe a dopřáli si trochu laskavosti.
Síla rutiny a konzervatismu
Dnešnímu dni vládne energie stability. Pokud máte pocit, že se svět kolem vás točí příliš rychle, pátek vám umožní zpomalit.
- Práce a kariéra: Dnešek nepřeje velkým ambicím. Rozhodně se vyhněte žádostem o zvýšení platu, diskusím o povýšení nebo podepisování výpovědí. Radikální změny v zaměstnání by dnes nepřinesly kýžený výsledek. Držte se rutinních úkolů, které vám jdou od ruky.
- Cestování: Dlouhé cesty a náročné výpravy raději odložte. Luna v Raku miluje bezpečí domova a na cestách byste se dnes mohli cítit zbytečně unavení nebo nesví.
Úklid s láskou a nákupy pro radost
Zatímco ve světě velkého byznysu je klid, v soukromí můžete zářit.
- Domácí harmonie: Je ideální čas na úklid a vyklízení nepořádku. Neberte to však jako povinnost, ale jako způsob, jak uvolnit energii v domě. Zbavte se starých věcí, které vám už neslouží, a uvolněte místo pro nové zážitky.
- Šperky a doplňky: Pokud jste si chtěli udělat radost malým nákupem, dnes je ten správný okamžik. Zejména doplňky a šperky zakoupené v tento den vám budou dlouho přinášet radost a stanou se vašimi osobními talismany.
Čas pro krásu a romantiku
Vliv 13. lunárního dne je velmi příznivý pro omlazení a estetiku.
- Péče o tělo: Návštěva kadeřnictví, kosmetiky nebo manikúry dopadne skvěle. Vaše pleť i vlasy budou dnes mimořádně vnímavé k péči a výsledky budou viditelné.
- Sladké hřešení: Máte chuť na svůj oblíbený dezert? Dnes si ho dopřejte bez výčitek! Lunární konstelace naznačují, že malé hřešení v jídle dnes postavu nijak neohrozí, pokud si ho vychutnáte v klidu a s láskou.
- Setkání: Večer zasvěťte romantice nebo rodině. Luna v Raku přeje hlubokým citům a upřímným rozhovorům u dobrého jídla.