Horoskop na týden od 12. do 18. ledna: kdy vsadit na vášeň a kdy na trpělivost
12. 1. 2026 – 6:33 | Magazín | Natálie Kozak
Vstupujeme do období, které nás vybízí k nalezení rovnováhy mezi ambicemi a křehkými citovými vazbami. Nadcházející dny prověří naši schopnost naslouchat a jednat s rozvahou. Kdo se stane středem romantické pozornosti a pro koho bude klíčem k úspěchu trpělivost? Energetické vzorce tohoto týdne napovídají, jak nejlépe využít planetární vlivy k dosažení vašich cílů.
Beran
Váš týden odstartuje vlnou nadšení, která se projeví především v pracovním nasazení a tvůrčích činnostech. Snažte se však udržet chladnou hlavu a vyhýbejte se zbytečným konfliktům s kolegy či vašimi nejbližšími. Kolem poloviny týdne vás může překvapit zajímavé seznámení, nebo dokonce nečekaná žádost o ruku. Volné víkendové dny věnujte regeneraci v přírodě.
Býk
Zaměřte svou pozornost na finanční stabilitu a své závazky. Je pravděpodobné, že obdržíte důležité zprávy týkající se vaší kariéry nebo nabídku na lukrativní obchod. V centru dění budou také domácí záležitosti a vztahy s rodinou. Vaše milostná sféra zůstává stabilní, přesto nezapomínejte do svého vztahu vnášet více vědomé romantiky.
Blíženci
Toto období je mimořádně příznivé pro veškerou komunikaci, studium i vyřizování dokumentů. Nové kontakty a inspirativní nápady k vám budou přicházet s lehkostí, přičemž podpora přátel vám pomůže realizovat vaše plány. V osobním životě se nebojte být otevření a upřímně mluvit o svých touhách a budoucích záměrech.
Rak
Nadešel čas obrátit pozornost směrem k sobě, ke svému zdraví a vnitřnímu klidu. Tempo v zaměstnání může být intenzivní, proto se snažte na své bedra nenakládat více, než je nutné. Radost vám mohou přinést dobré zprávy od rodinných příslušníků nebo blízkých přátel, které vám pomohou udržet si pozitivní rozpoložení.
Lev
Tento týden vám přinese svěží tvůrčí nápady a nové možnosti, jak se projevit. Možná obdržíte pozvání k účasti na neobvyklém projektu, který vás nadchne. V romantických vztazích můžete očekávat nárůst vášně, dejte si však pozor na projevy žárlivosti nebo neopodstatněné pocity křivdy, které by mohly narušit vaši pohodu.
Panna
Nyní je správná chvíle na stanovení priorit a soustředění se na podstatné úkoly. Čím více řádu vnesete do svých záležitostí a myšlenek, tím klidněji se budete cítit. V osobním životě sázejte na takt a diplomacii, v práci se vám pak vyplatí důslednost a smysl pro detail.
Váhy
Čeká vás příznivá doba pro kolektivní spolupráci a společné rozhodování. Vaši přátelé či kolegové mohou přijít se zajímavými iniciativami, které stojí za zvážení. V oblasti lásky usilujte o zachování harmonie a projevujte úctu k názorům svého partnera, což posílí vaše vzájemné pouto.
Štír
Vaše strategické myšlení bude v těchto dnech zářit. Plány do budoucna získají jasnější obrysy, pokud si vyhradíte čas na důkladnou analýzu situace. Očekávejte důležité rozhovory s vedením nebo svými blízkými. Otevřenost v komunikaci bude vaším nejlepším spojencem v osobních vztazích.
Střelec
Tento týden je ideální pro sebevzdělávání, osobní rozvoj a hledání nových zdrojů inspirace. Informace, které nyní získáte, vám výrazně rozšíří obzory. Sdílení myšlenek s vašimi blízkými ve vás vzbudí silnou touhu změnit věci k lepšímu a posunout se v životě dál.
Kozoroh
Soustřeďte se na finanční a právní záležitosti, neboť tento týden slibuje zajímavé příležitosti k zisku. Přesto buďte opatrní a vyhýbejte se rozhodnutím pod vlivem silných emocí. Udržujte si pořádek ve svých věcech a buďte otevření ve svém rodinném i osobním životě.
Vodnář
Klíčovým tématem týdne jsou pro vás partnerství a spolupráce. Hodně bude záviset na vaší schopnosti naslouchat druhým a vyjednávat. Mohou se objevit nové návrhy na spolupráci nebo získáte cenné spojence. Je důležité, abyste se neuzavírali do sebe a zůstali v kontaktu s okolím.
Ryby
Tento týden přeje úklidu, a to jak ve vašem okolí, tak ve vašem životním stylu. Je vhodná doba pro osvojení si nových zdravých návyků a péči o tělesnou schránku. V práci se dočkáte drobných úspěchů a podpory od kolegů. V lásce na vás čeká období porozumění, upřímnosti a hlubokých, srdečných rozhovorů.