5 největších chyb, které můžete udělat v lednu 2026 pod vlivem retrográdních planet
2. 1. 2026 – 9:30 | Magazín | Natálie Kozak
Začátek roku nás neponechá v klidu. Dvě mocné planety se současně vydávají na zpětnou pouť a nutí nás přehodnotit priority. Zjistěte, jak v lednu neztratit pevnou půdu pod nohama a využít hvězdnou energii ve svůj prospěch.
Začátek roku 2026 nás vítá nejen sváteční náladou a smělými plány do budoucna, ale také velmi specifickou astrologickou atmosférou. Hned v lednu se dvě mocné planety – Jupiter a Uran – současně ocitnou v retrográdním pohybu. Tato vzácná kombinace nás donutí pozastavit řadu projektů a připravit se na vnitřní zvraty. Jak se v tomto období orientovat, abyste si po zbytek roku zajistili pevnou půdu pod nohama?
Retrográdní planety: o co se vlastně jedná?
V astronomii mluvíme o retrográdním pohybu ve chvíli, kdy se nám ze Země zdá, že planeta putuje po obloze pozpátku. Jde sice o optický klam, ale v astrologii má tento jev zásadní význam – vlastnosti planet se začínají „obracet“. Zatímco Uran v přímém směru symbolizuje touhu po svobodě, v retrográdním pohybu může způsobit, že se člověk cítí uzavřenější a závislejší na okolnostech. Přesto lze toto náročné období využít k sebezdokonalování, neboť retrográdní pohyb vždy zdůrazňuje naše zranitelná místa z konkrétního důvodu.
Retrográdní Jupiter v Raku (1. ledna – 11. března)
Jupiter je v astrologii symbolem kariéry, financí, sebevědomí a hojnosti. Jeho zpětný chod v citlivém znamení Raka však zásadně mění pravidla hry.
Charakter a vliv na vaše emoce
V tomto období přestává Jupiter tlačit na vaše vnější ambice. Místo toho vás staví do situací, které vás nutí přehodnotit rodinné vztahy a emocionální jistotu. Mnoho vašich cílů může náhle ztratit na atraktivitě a jejich místo zaujmou hodnoty, které jste dříve přehlíželi. Rak vás bude motivovat k návratu ke kořenům, péči o domov a upevňování vnitřního pohodlí namísto snahy oslnit okolí.
Co v tomto období dělat:
- Prozkoumejte své rodinné vazby a hledejte nové způsoby komunikace.
- Přehodnoťte své životní cíle a to, co pro vás skutečně znamená štěstí.
- Vraťte se k nedokončeným opravám v domě nebo k práci s vlastní psychologií.
- Uveďte si do pořádku rozpočet a finanční návyky.
Čemu se raději vyhnout:
- Nepřebírejte na sebe příliš mnoho úkolů najednou.
- Odložte ukvapená rozhodnutí o stěhování nebo koupi nemovitostí.
- Nedávejte sliby, které bude těžké dodržet, a neriskujte s velkými částkami peněz.
Retrográdní Uran v býku (1. ledna – 4. února)
Uran obvykle přináší náhlé změny a revoluční myšlenky. V retrográdní fázi a v zemském znamení Býka se však jeho energie proměňuje v napětí mezi stabilitou a potřebou obnovy.
Síla disciplíny a plánování
V tomto období platí, že „nejlepší improvizace je ta připravená“. Zatímco Uran běžně svádí k dobrodružství, nyní vám největší užitek přinese promyšlenost a odměřenost. Pokud dokážete prokázat silnou vůli a držet se plánu i přes nečekané okolnosti, můžete dosáhnout skutečné vnitřní revoluce. Tato vytrvalost se následně pozitivně odrazí na vašich financích i vnímání vlastního těla.
Co v tomto období dělat:
- Revidujte své finanční strategie a zdroje příjmů.
- Zbavte se nepotřebných věcí a omezte informační šum.
- Systematicky experimentujte se svým životním stylem a vracejte se k odloženým nápadům.
Čemu se raději vyhnout:
- Vyvarujte se velkých impulzivních nákupů a radikálních experimentů s vizáží.
- Neukončujte vztahy v návalu emocí a neinvestujte do pochybných projektů.
- Neignorujte varovné signály svého těla.
Společný vliv: dialog mezi domovem a svobodou
Jupiter v Raku a Uran v Býku vytvářejí v lednu 2026 silný vnitřní konflikt. Na jedné straně budete toužit po bezpečí a podpoře, na straně druhé po nezávislosti a změně. Budete muset čelit strachům, kterým jste se dlouho vyhýbali. Důvěra v sebe sama a upřímná analýza vašich zdrojů vám však pomohou zůstat nohama na zemi.
Obecná doporučení pro leden
Leden by měl být měsícem zpomalení. Vesmír vás zve, abyste se zastavili, popadli dech a upravili svůj vnitřní kompas. Místo honby za iluzorním úspěchem se soustřeďte na vedení deníku, meditaci a úklid ve svých financích i myšlenkách. Pokud se v tomto období vyhnete hazardu a konfliktům, na jaře pocítíte mnohem větší jasnost, stabilitu a vnitřní svobodu.