Lunární horoskop na pondělí 12. ledna: Den provokací a zkouška vaší vnitřní integrity
12. 1. 2026 – 6:49 | Magazín | Natálie Kozak
Hvězdy pro dnešek nabízejí jasný recept na zvládnutí náročných energií: nedejte prostor stagnaci. Pondělní horoskop doporučuje omezit čas strávený nečinností a raději transformovat napětí do fyzické aktivity. Odhalte, co byste měli ze svého jídelníčku dočasně vyřadit a jak se nenechat vmanipulovat do kompromisů, které by byly v rozporu s vaším svědomím.
Pondělí 12. ledna s sebou přináší energetickou zkoušku. Vesmír vám dnes nabízí nebezpečný obchod: možnost podlehnout vzteku výměnou za prchavý pocit vítězství. Je však důležité položit si otázku, zda takové vítězství skutečně stojí za ztrátu vašeho vnitřního klidu a čistého svědomí. Pod vlivem 23. a 24. lunárního dne se připravte na den plný provokací, který prověří vaši morální integritu.
Nástrahy měsíce ve Štíru a tlak na ústupky
Ubývající měsíc se dnes nachází v hlubokém a intenzivním znamení Štíra, což značně umocňuje veškeré emoce. Situace vás mohou tlačit ke kompromisům, které nejsou v souladu s vaším přesvědčením. Můžete pociťovat tlak ze strany agresivních jedinců nebo být pokoušeni vlastními nízkými pudy, jako jsou chamtivost, pomstychtivost či hněv. Klíčem k úspěšnému zvládnutí dnešních energií je nenechat se vyprovokovat k jednání, kterého byste později mohli litovat.
Pohyb jako lék na stagnaci a doporučení pro zdraví
Dnešní konstelace vyžaduje aktivní přístup k životu. Je velmi vhodné trávit co nejméně času sezením či ležením; fyzický pohyb vám pomůže transformovat nahromaděnou agresi do tvořivé síly. Z pohledu péče o tělo jsou dnes kontraindikovány veškeré zásahy, jako je stříhání vlasů, manikúra nebo pedikúra. Zákroky, je-li to možné, naplánujte na jiný termín.
Střídmost v jídelníčku a síla kouřového křemene
Aby se předešlo zbytečným konfliktům a vnitřnímu napětí, hvězdy radí vyřadit pro dnešní den z jídelníčku maso. Právě masitá strava by v kombinaci s aktuální lunární energií mohla zbytečně podněcovat agresivní chování. Pokud hledáte způsob, jak se ubránit lenosti a lépe zvládnout náročné emoce, ozdobte se šperkem s kouřovým křemenem (záhnědou). Tento kámen vám pomůže udržet si nadhled, uzemnit se a překonat negativní vlivy dnešního náročného okolí.