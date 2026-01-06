Dnes je úterý 6. ledna 2026., Svátek má Tři králové
6. 1. 2026 – 14:29 | Magazín | Žanet Ka

Rok 4723 klepe na dveře: Proč pochopení červených obálek a lampionů rozhoduje o vašem úspěchu v Číně
zdroj: Freepik.com
Proč se v únoru v Číně nesmí zametat a co dělat, když vaše zásilka uvízne v přístavu kvůli svátku Jara? Prozkoumejte fascinující historii Roku ohnivého koně a získejte praktický kalendář svátků, který vám zachrání rozpočet i nervy. Tradice a byznys v Číně totiž kráčejí ruku v ruce.

Čínský Nový rok, v asijské kultuře známý především jako Jarní svátek (Chunjie), představuje nejvýznamnější událost lunárního kalendáře. Je to čas, kdy se miliardy lidí vydávají na cestu domů, aby u rodinného stolu oslavily nový začátek. V roce 2026 nás čeká nadvláda jednoho z nejdynamičtějších znamení zvěrokruhu, která slibuje rok plný energie a rychlých změn.

Kdy začínají oslavy v roce 2026

Datum čínského Nového roku je pohyblivé, neboť se řídí fázemi Měsíce. Svátek tradičně připadá na druhé novoluní po zimním slunovratu. V roce 2026 připadá tento magický okamžik na 17. února. Podle východního kalendáře tímto dnem vstoupíme do roku 4723.

Pokud plánujete obchodní spolupráci s čínskými partnery, měli byste zbystřit. Oficiální státní svátek v Číně potrvá od 15. do 23. února, ale v praxi se země zastaví na mnohem delší dobu. Továrny a logistické uzly často uzavírají provoz již týden předem a otevírají až začátkem března. Pro hladký průběh vašich zakázek je proto nezbytné vše naplánovat s dostatečným předstihem.

Čínský nový rok zdroj: Freepik.com

Symbol roku 2026: Ohnivý kůň

Každý rok v čínské tradici definuje unikátní kombinace zvířete, elementu a barvy – konstelace, která se opakuje pouze jednou za 60 let. Rok 2026 bude patřit Červenému ohnivému koni, který se naposledy objevil v roce 1966.

Kůň symbolizuje svobodu, pohyb a cílevědomost, zatímco prvek ohně dodává této energii na intenzitě. Tato kombinace přeje odvážným podnikatelům, cestovatelům a kreativcům. Hvězdy však varují před bezhlavým riskováním. Úspěch v roce 2026 sklidí ti, kteří sice jednají aktivně, ale mají předem pečlivě promyšlenou strategii.

Legenda o netvoru a síla červené barvy

Proč během oslav dominuje právě červená barva? Odpověď nabízí starodávná legenda o démonu jménem Nian (v překladu „Rok“), který v zimních měsících terorizoval vesnice. Lidé zjistili, že tento netvor má jednu slabinu: k smrti se bojí červené barvy a hluku.

Proto se dodnes domy zdobí červenými lampiony a papírovými vystřihovánkami (chuanhua). Tradice hlučných ohňostrojů a petard pak slouží k definitivnímu zahnání zlých duchů. Symbolem štěstí je také znak „Fu“ (福- štěstí), který lidé věší na dveře vzhůru nohama, věří totiž, že takto na ně štěstí doslova „vypadne“ shůry.

Období oslav je rozděleno do několika fází: 

  • 1. den- rodina se schází na večeři a společně oslavuje Nový rok.
  • 2.-14. den- návštěvy a výměny dárků.  
  • 15. den- na konci svátku lidé vypouštějí lucerny do nebe s přáním.

Tradice, které přitahují bohatství

Čínský nový rok zdroj: Freepik.com

Mezi nejrozšířenější zvyky patří darování červených obálek s penězi, známých jako Hongbao. Tyto dary jsou určeny dětem a svobodným příbuzným jako talisman pro zdraví a prosperitu. V moderní Číně už papírové obálky často nahrazují digitální platby přes mobilní aplikace, podstata přání však zůstává stejná.

Tradice darování hongbao vychází z legendy o démonu Sui, který o silvestrovské noci strašil děti a způsoboval jim horečky. Jako ochranu rodiče pod polštář schovávali osm mincí v červeném sáčku, které měly zlou sílu zahnat.

Před samotným svátkem je také nezbytné provést generální úklid. Číňané věří, že vymetání prachu odstraní smůlu uplynulého roku a uvolní místo pro nové příležitosti. Pozor však na samotný Nový rok, v tento den a tři dny následující je zametání či mytí vlasů přísně zakázáno, abyste si čerstvě nabyté štěstí omylem nesmyli nebo nevymetli z domu.

Hostina symbolů: Co nesmí chybět na stole

Čínský nový rok zdroj: Freepik.com

Slavnostní tabule je v čínské kultuře vizitkou budoucí hojnosti. Každý pokrm má svůj hluboký význam:

  • Knedlíčky Jiaozi: Svým tvarem připomínají staré stříbrné pruty. Čím více jich sníte, tím větší bohatství vás čeká. Do jednoho se často schovává bílá nit jako symbol dlouhověkosti.
  • Ryba (Yu): Slovo pro rybu zní v čínštině stejně jako „přebytek“. Ryba se podává vcelku, aby byla zajištěna hojnost od začátku až do konce roku.
  • Nudle dlouhověkosti: Jsou symbolem dlouhého života. Klíčové je, že se při vaření ani konzumaci nesmí přetrhnout či krájet.
Celý patnáctidenní cyklus oslav vrcholí velkolepým Svátek lampionů, kdy se k nebi vznášejí tisíce světel s přáními. Čínský Nový rok tak není jen o oslavě jara, ale především o naději, rodinné jednotě a víře v lepší zítřky, která dnes inspiruje lidi po celém světě.

Zdroje:
chinahighlights.com, thechinesezodiac.org, china-briefing.com
