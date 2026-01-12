Koalice probere reakci na nejmenování Turka, čeká ji hlasování o důvěře vládě
12. 1. 2026 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Chystanou žalobu poslance Motoristů Filipa Turka na ochranu osobnosti a další kroky, které strana chystá proti rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat Turka ministrem životního prostředí, dnes projedná koaliční rada ANO, SPD a Motoristů.
Lídři vládní koalice se sejdou ve Strakově akademii ráno před jednáním vlády. Hovořit zřejmě budou i o situaci ve Sněmovně před hlasováním o důvěře kabinetu. Několik poslanců SPD spojuje svůj hlas s koncem muniční iniciativy. Celkem disponují strany v dolní parlamentní komoře 108 hlasy.
Premiér Andrej Babiš v uplynulém týdnu potvrdil, že v organizaci nákupu munice pro Ukrajinu bude Česko pokračovat, stát už ale do projektu nebude vkládat vlastní peníze. Předseda SPD Tomio Okamura to označil za kompromis, který se odvíjí od role hnutí jako menšího koaličního partnera. Nejistý je při hlasování o důvěře Babišově kabinetu postoj Jaroslava Foldyny (SPD), jenž žádá vysvětlení důvodů pro pokračování v muniční iniciativě, pochybnosti vyslovilo i několik dalších. K vyslovení důvěry vládě stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů. Rozhodovat o důvěře poslanci budou v úterý nebo ve středu.
Koalice by dnes měla jednat také o dalších opatřeních souvisejících s Ukrajinou, která téměř čtyři roky čelí ruské agresi. ANO, SPD a Motoristé připravují zpřísnění podmínek dočasné ochrany uprchlíků, například zkrácení doby, po kterou mohou ze země vycestovat.
Premiér dnes chce s koaličními partnery hovořit o dopise, v němž mu v pátek prezident odůvodnil rozhodnutí nejmenovat Turka ministrem. Pavel v něm mimo jiné uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy z mladické nerozvážnosti.
Turka se dopis dotkl a chce na prezidenta podat žalobu. Váhu takového kroku zpochybnila v neděli místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, je podle ní otázkou, zda by Turkova žaloba měla šanci na úspěch vzhledem k tomu, že odmítnutý kandidát na ministra životního prostředí musí jako veřejně činná osoba strpět vyšší míru kritiky.
Kompetenční žalobu Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Babiš.