Z lásky až na smrt? Důchodkyně byla obviněna z vraždy svého nemocného partnera

Dlouholetá partnerka těžce nemocného muže čelí obvinění z vraždy. Místo posledního objetí mu podle vyšetřovatelů podala smrtící dávku léků. Byl to čin z lásky, zoufalství – nebo něco mnohem temnějšího?

V domě na klidném předměstí Brisbane došlo loni v prosinci k tragédii, která dodnes šokuje i zkušené kriminalisty. David Ronald Mobbs (56), vážně nemocný muž s diagnostikovanou ALS – krutou nemocí, která mu postupně brala schopnost pohybu, řeči i polykání – byl nalezen mrtvý. Všichni si mysleli, že zemřel přirozeně. Ale teď, o více než rok později, se ukazuje znepokojivá pravda... Jeho dlouholetá partnerka Kylie Ellina Truswell-Mobbs (50) byla zatčena a obviněna z vraždy – údajně mu měla úmyslně podat smrtelnou dávku léků, která jeho odchod výrazně urychlila. Motiv? Nejasný. Pomoc z lásky – nebo něco mnohem temnějšího?

David byl ve finálním stádiu nemoci, která devastuje celé tělo, ale mysl nechává ostrou jako břitvu. Pro mnoho pacientů je to hotové peklo – být uvězněn ve vlastním těle, vědomě sledovat, jak vše odchází. Právě tehdy, podle policie, zasáhla Kylie. Místo milující partnerky se z ní měl stát kat. Policie tvrdí, že nedošlo k žádné oficiální žádosti o asistovanou smrt, přestože v rodině se o ní prý neformálně hovořilo. V Austrálii je eutanazie možná, ale za přísných podmínek a s lékařským dohledem. Tady ale prý šlo o vlastní iniciativu, a to mimo rámec zákona.

„Naše důkazy ukazují, že došlo k protiprávnímu jednání. Nebyla to eutanazie. Byla to vražda,“ sdělil drsně vyšetřovatel Rod Watts.

Forenzní analýzy odhalily v Mobbsově těle smrtelně vysoké koncentrace léků proti bolesti – těch, které měl předepsané, ale v dávce, která podle vyšetřovatelů neměla co dělat ani u pacienta v paliativní péči.

„Po podání léku došlo k úmrtí v rámci několika hodin,“ potvrdil Watts. Připomněl, že Kylie byla nejen partnerkou, ale také jednou z hlavních pečovatelek – tedy osobou s přístupem k lékům i samotnému pacientovi. Zarážející je, že smrt Davida Mobbse nahlásila jak rodina, tak pečovatelská agentura. Právě jejich pochybnosti vedly policii k hlubšímu prošetření případu.

Až po více než roce od Mobbsovy smrti – po důkladných toxikologických a forenzních testech – se policie rozhodla zakročit. Ve středu vtrhli do domu v Alexandra Hills a Kylie zatkli. U soudu ve čtvrtek se osobně neobjevila, právník nepožádal o kauci a soudkyně případ odložila na 28. dubna. Do té doby zůstává ve vazbě. V Queenslandu se navíc žádost o propuštění na kauci u obvinění z vraždy řeší až u Nejvyššího soudu. Detektivové potvrdili, že Kylie s policií spolupracovala a že mají důvod se domnívat, že za činem stál konkrétní motiv – ale podrobnosti si zatím nechávají pro sebe. Nebyla zaznamenána žádná známka domácího násilí, což případ dělá ještě záhadnějším. Byl to čin z lásky? Z vyčerpání? Nebo snad ze zisku? To zůstává zatím tajemstvím.

„Je to velmi smutný a emocionálně náročný případ. Rodina je otřesená. Uděláme vše pro to, aby dostali podporu, kterou potřebují,“ uzavřel detektiv Watts.