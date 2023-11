Hamás propustil 24 rukojmích, Izrael 39 vězněných palestinských žen a dětí

Palestinské radikální hnutí Hamás dnes propustilo 24 rukojmích včetně 13 izraelských žen a dětí, které od říjnového útoku drželo v zajetí v Pásmu Gazy. Informoval o tom Mezinárodní výbor Červeného kříže, který pomáhal s převozem osvobozených lidí přes hraniční přechod Rafáh do Egypta. Mezi propuštěnými je rovněž deset Thajců a jeden občan Filipín, uvedlo katarské ministerstvo zahraničí.

Izraelci se dostali na svobodu v rámci dohody o dočasném příměří, která počítá také s propuštěním 150 Palestinců z izraelských věznic. Předem neoznámené propuštění Thajců pomohly vyjednat Egypt a Katar.

V Rafáhu prošli propuštění, kteří strávili v zajetí skoro sedm týdnů, rychlou zdravotní prohlídkou a po převozu do Izraele mají být letecky přepraveni do nemocnic. Tam už na ně čekají jejich příbuzní.

Server The Times of Israel napsal, že podle televizních záběrů dokázali obyvatelé izraelského kibucu Nir Oz mezi propuštěnými identifikovat dvě své sousedky - ženy ve věku 77 a 72 let. Na svobodu se dostali také devítiletý chlapec, jeho 55letá matka a 78letá babička, uvedl server. Podle izraelských úřadů jsou mezi propuštěnými i velmi malé děti.

Při útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října bylo do Pásma Gazy uneseno zhruba 240 lidí včetně cizinců. V zajetí skončilo rovněž 26 thajských občanů, další se mají na svobodu dostat v následujících dnech. Podle dohody o dočasném příměří má Hamás během čtyř dní propustit dohromady 50 rukojmí výměnou za propuštění 150 Palestinců z izraelských věznic.

Hamás před dnešním zahájením příměří propustil jen čtyři ženy, které držel od počátku října jako rukojmí. Šlo o dvě Američanky a dvě starší Izraelky, které se dostaly na svobodu ještě v říjnu. Na konci minulého měsíce, krátce poté, co izraelská armáda zahájila rozsáhlou pozemní operaci na severu Pásma Gazy, se armádě podařilo osvobodit unesenou vojačku Ori Megidišovou.

Izrael propustil 39 palestinských žen a dětí z věznic, uvedl Katar

Izrael dnes propustil ze svých věznic 39 palestinských žen a dětí na základě dohody o dočasném příměří s radikálním palestinským hnutím Hamás. Na síti X to uvedlo ministerstvo zahraničí Kataru, který pomáhal dohodu dojednat.

Propuštění první skupiny vězňů je naplněním izraelských závazků vztahujících se k prvnímu dni platnosti dohody o příměří, které má trvat čtyři dny. Tato skupina by měla zahrnovat 24 žen, z nichž některé byly odsouzeny za pokus o vraždu při útocích na izraelské síly, a 15 dospívajících dětí, které byly odsouzeny například za házení kamenů na izraelské síly.