Izraelci ukazují videa z nemocnice Šífa, na kterých jsou tunely a unesení lidé

Tunel se nalézá zhruba deset metrů pod povrchem a na jeho konci jsou obrněné dveře. „Tento druh dveří používá teroristická organizace Hamás, aby zabránila vstupu našich jednotek do svých velitelských stanovišť a podzemních struktur,“ píše na svém webu izraelská armáda.

Hamás dlouhodobě popírá, že má své vojenské základy v nemocnicích.

Izraelská armáda také zveřejnila videa, o který tvrdí, že pochází z bezpečnostních kamer v nemocnici. Podle izraelských expertů jsou na snímcích dva lidé, které unesli ozbrojenci hnutí Hamás při útoku ze 7. října. Jeden z nich je nepálský a druhý thajský občan.

Izraelská armáda rovněž publikovala svou rekonstrukci posledních dnů života devatenáctileté vojačky jménem Noa Marciano, jejíž tělo nalezla u nemocnice Šífa. Na základě zprávy patologa a zjištění tajných služeb se armáda domnívá, že byla zabita příslušníkem hnutí Hamás přímo v nemocnici.

These findings prove that the Hamas terrorist organization used the Shifa Hospital complex on the day of the October 7 Massacre as terrorist infrastructure. 2/2 pic.twitter.com/2UzlpKrNnv