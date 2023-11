‚Zóna smrti‘. Chystá se evakuace pacientů z nemocnice Šífa v Pásmu Gazy

Světová zdravotnické organizace (WHO) se pokusí co nejdříve evakuovat zbývající pacienty z nemocnice Šífa v Pásmu Gazy. Je jich tam 291, včetně 32 malých dětí v kritickém stavu, informuje WHO.

Nemocnici, do níž před několika dny vnikli izraelští vojáci, navštívil tým WHO v sobotu. Největší zdravotnické zařízení v Gaze a jeho okolí se podle něj stalo „zónou smrti“.

Tým složený ze zástupců WHO a několika dalších organizací svou misi koordinoval s izraelskou armádou v Šífě strávil asi hodinu. Situaci v zařízení posléze označil za zoufalou.

The full @WHO statement on the @UN assessment mission to the Al-Shifa hospital, which colleagues described as a “death zone.”



The extreme suffering of the people of #Gaza demands that we respond immediately and concretely with humanity and compassion.https://t.co/2jDWgW0KXS pic.twitter.com/YqxPMrw9r9 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 18, 2023

„Jsou patrné stopy po ostřelování a střelbě. Tým viděl u vchodu do nemocnice masový hrob, v němž je prý pohřbeno více než 80 lidí,“ píše WHO, podle níž mimo jiné kvůli nedostatku čisté vody, potravin a léků Šífa v podstatě přestala fungovat jako zdravotnické zařízení

Přesto v budovách jedné z dříve nejlepších nemocnic v Gaze, kde se teď na chodbách hromadí odpad, což zvyšuje riziko infekcí, zůstává 291 pacientů a 25 zdravotníků.

„Mezi pacienty je 32 malých dětí v extrémně kritickém stavu, dva lidé na jednotce intenzivní péče bez (plicního) ventilátoru a 22 potřebujících dialýzu, jejichž přístup k život zachraňující léčbě byl vážně ohrožen,“ píše se ve zprávě WHO.

Shifa Hospital in Gaza City has been evacuated as Israel searches for Hamas command center – NBC Chicagohttps://t.co/djq80CexTj — Mr Zubair (@MrZubai08999659) November 19, 2023

Velká většina ostatních pacientů jsou lidé, kteří utrpěli zranění během nynějšího konfliktu mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Někteří z nich přišli o končetiny, mají vážná zranění páteře nebo hlavy, mnohačetné zlomeniny či popáleniny. Řada pacientů má vážně infikované rány.

Kvůli této situaci je podle WHO nutné jejich přemístění do jiných zdravotnických zařízení v Gaze.

„WHO a její partneři urychleně připravují plány na okamžitou evakuaci zbývajících pacientů, personálu a jeho rodin,“ sdělila organizace. Pokud se jí dostane bezpečnostních záruk stran konfliktu, měla by se evakuace uskutečnit během příštích 24 až 72 hodin.

Through the Coordination and Liaison Administration for Gaza, IDF soldiers have delivered over 6,000 liters of water and more than 2,300 kg of food to Shifa Hospital. The supplies include fish, canned goods, bread, spreads, and dates.#IDF #Gaza #ShifaHospital pic.twitter.com/Wro65muocf — OSINTwarAlerts (@dopaminedealers) November 18, 2023

OSN ještě v sobotu uvedla, že v Šífě bylo asi 2300 pacientů, zdravotníků a Palestinců vyhnaných konfliktem z domovů. Většina z nich ale místo opustila, když podle WHO izraelská armáda nařídila vnitřně vysídleným Palestincům, aby z nemocnice odešli.

Izrael v nemocnici zasahuje, protože tam měl jednu ze svých základen Hamás, který stál za útokem na Izrael ze 7. října. Vojáci tam pátrají po rukojmích.