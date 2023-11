Aktualizováno: Jednání Fico-Fiala: Kromě otázky dodávek zbraní Ukrajině mají obě země podobné postoje

Veřejnost oprávněně čeká, že Česko a Slovensko budou mít na nejvyšší politické úrovni blízké vztahy, řekl po dnešním jednání se slovenským premiérem Robertem Ficem v Praze český předseda vlády Petr Fiala (ODS). Fico uvedl, že jeho první cesta po návratu do funkce nesměřovala do Česka jen ze zdvořilosti, vztahy ČR a SR jsou však podle něj do jisté míry narušené „zubem času“, v poslední době nebyl navíc kvůli krizím čas na jejich inventuru.

Fiala ocenil, že Fico na první návštěvu po nástupu do funkce zamířil do Prahy. „Je to potvrzení nadstandardních vztahů mezi našimi zeměmi, mám tím na mysli obě naše společnosti, které mají přátelské vztahy, rodinné vazby,“ uvedl. Veřejnost proto oprávněně očekává, že i politici na nejvyšší úrovni vytvoří také co nejlepší podmínky pro spolupráci, dodal. Dnešní jednání na úřadu vlády podle něj bylo otevřené a obě vlády udělají vše pro spolupráci na společných projektech.

Do Prahy nezamířil Fico podle svých slov jen ze zdvořilosti, vztahy ČR a Slovenska jsou podle něj do určité míry narušené zubem času i s ohledem na to, že od rozpadu federace uplynulo přes 30 let. „V poslední době byly finanční krize, covid, nebyl čas na inventuru vztahů,“ doplnil. Vztahy podle něj nesmějí ustrnout ve fázi „vzpomínkového optimismu“, ale musí mít konkrétní obsah.

Pro Česko je podle Fialy důležité, aby SR u Ukrajiny podporovala společnou politiku EU

S výjimkou otázky dodávek zbraní na Ukrajinu, které Slovensko pod novou vládou odmítá, mají obě země podobné postoje, zdůraznil Fico. „Nevidím to jako rozpor v hodnotových otázkách, jen říkáme, že nevěříme ve vojenské řešení konfliktu na Ukrajině,“ uvedl Fico. Pro Českou republiku je důležité, aby slovenská vláda v souvislosti s válkou na Ukrajině podporovala společnou politiku na evropské úrovni. Nejsou signály o tom, že by to tak být nemělo, řekl Fiala.

Se Slovenskem nás pojí silné historické vazby a ty se odráží i v tom, že máme nadstandardní vztahy. Na dnešním setkání s premiérem Robertem Ficem jsme mluvili o spolupráci v energetice, dopravě, obraně a v boji proti nelegální migraci.



České firmy se podílí na dokončování 4.… pic.twitter.com/ziQjDLxQXI — Petr Fiala (@P_Fiala) November 24, 2023

Téma války na Ukrajině v poslední době rozdělovalo Visegrádskou skupinu, jejímiž členy jsou kromě ČR a Slovenska také Polsko a Maďarsko. Poslední jmenovaná země odmítá napadené zemi dodávat zbraně, nová Ficova slovenská vláda se vyjádřila podobně.

Naopak český kabinet považuje za správné Ukrajinu vojensky podporovat, zopakoval dnes Fiala. „Jsem přesvědčen, že to má smysl i nadále, protože Ukrajina potřebuje ke svému statečnému boji naši pomoc,“ poznamenal. „Aby se nám také nestalo, že se konflikt bude posouvat směrem k Západu a našim hranicím, to by bylo naprosto nepřijatelné,“ doplnil Fiala.

Na druhou stranu je ale podle něj potřeba respektovat rozhodnutí jakékoli jiné země včetně Slovenska o tom, jakou formu pomoci zvolí. „Pro nás je důležité, aby slovenská vláda a pan premiér podporovali společnou evropskou politiku na evropské úrovni. Tam nemám signály, že by to tak být nemělo,“ dodal Fiala.

Podle slovenské vlády je konflikt zamrzlý a sankční politika vůči Rusku příliš nefunguje, řekl Fico s tím, že jeho země prosazuje jednání o míru při přerušených bojových operacích. Respektuje ale Česko a jakýkoli jiný stát, který se rozhodne pomáhat Ukrajině dále vojensky. „Nemáme žádný spor v hodnotových otázkách, velmi jasně jsme řekli, že použití ruské vojenské síly je porušením mezinárodního práva,“ dodal Fico.

Informoval také o tom, že bude telefonicky hovořit s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem o humanitární pomoci. Slovenská vláda podle Fica potřebuje definovat, v čem může Ukrajině při přípravě na zimu pomoci. Zmínil dodávku přenosných generátorů na výrobu tepla či odminování ukrajinského území.

Fiala je připraven svolat jednání V4, Fico to vítá

Fico uvítal, že je Fiala připravený po sestavení nové polské vlády svolat jednání zemí Visegrádské skupiny (V4), kam kromě těchto tří zemí patří také Maďarsko. Podle slovenského premiéra je nyní formát zabrzděný, což je způsobené různými faktory. „Je nepochybné, že máme na některé otázky rozdílné názory, to se týká především mezinárodně-politické situace. Ale to neznamená, že nemůžeme spolupracovat v řadě konkrétních věcí,“ poznamenal Fiala.

Fico také řekl, že Česko i Slovensko mají stejný postoj k případnému odebrání práva veta členským státům EU při rozhodování o některých záležitostech, u nichž je nyní potřeba jednomyslná shoda zemí. Podle Fialy je důležité zejména nespojovat debatu o případných reformách rozhodovacích procesů v EU s debatou o rozšíření bloku o další státy. Česko podle něj nepreferuje otevírání základních unijních smluv, v současné složité situaci a krizích by to ničemu neprospělo.

Slovenský premiér dále poznamenal, že jeho země se plně hlásí ke členství v EU a NATO a chce plnit příslušné závazky, které z toho vyplývají.

ČR podporuje snahu SR o prodloužení výjimky z protiruských sankcí na ropu

Česká republika podporuje snahu Slovenska o prodloužení výjimky ze sankcí, která aktuálně do 5. prosince umožňuje výrobu a vývoz produktů z ruské ropy, řekl Fiala. Podle Fica je proces na úrovni Evropské komise na dobré cestě.

Výjimka ze sankcí vůči Rusku slovenské rafinerii Slovnaft umožňuje vyvážet do ČR rafinované produkty z ruské ropy. Pokud by výjimka pro Česko, Slovensko a Maďarsko skončila, ruskou ropu by bylo možné zpracovávat jen pro domácí trh. České čerpací stanice by přišly o miliony litrů paliv, napsaly dnes Lidové noviny. Dodavatelé by museli pohonné hmoty nahradit dovozem například z dražšího Německa. Nehrozil by nedostatek pohonných hmot, spíš částečné zdražení, doplnil list.

Fiala dnes uvedl, že před měsícem při setkání v Bruselu přislíbil Ficovi podporu případné žádosti. Česko sice patří mezi podporovatele co nejdůraznějších sankcí vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu, drží se ale principu, že všechny sankce musí působit větší problémy Rusku, než zemím, které je uplatňují.

Fiala připomněl, že Česko se v podstatě za rok zbavilo závislosti na ruském plynu, u ropy pro to dělá maximum především díky projektům spojeným s ropovodem TAL. „Rozumíme ale tomu, že Slovensko potřebuje čas, a proto podporujeme tento požadavek,“ řekl.

Podle Fica je proces na úrovni Evropské komise zahájený. „Myslím, že jsme na dobré cestě, pokud jde o tuto výjimku,“ uvedl. Potvrdil, že Česko dostálo svému předchozímu slibu a případnou slovenskou iniciativu blokovat nebude. Slovensko bude podle něj při rozhodování o budoucích unijních sankcích důrazněji žádat analýzy jejich dopadu na EU a členské státy.

Zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie začal platit loni v prosinci. Dovoz ropovodem Družba, jehož jižní větev vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky a severní do Polska a Německa, má však z embarga dočasnou výjimku.

S Robertem Ficem jsem diskutoval o současné bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě a o našich vzájemných postojích. Dobré vztahy mezi našimi zeměmi jsou naprostou prioritou a předvolební rétorika už nemůže vstupovat do současné spolupráce. Jsem přesvědčený, že Slovensko zůstane… pic.twitter.com/W6uP1vaRnZ — Petr Pavel (@prezidentpavel) November 24, 2023

Fiala jednal také s prezidentem a předsedy obou parlamentních komor

Odpoledne Fica na Pražském hradě přijal prezident Petr Pavel, diskutovali o současné bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě a o jejich vzájemných postojích. „Dobré vztahy mezi našimi zeměmi jsou naprostou prioritou a předvolební rétorika už nemůže vstupovat do současné spolupráce. Jsem přesvědčený, že Slovensko zůstane naším významným spojencem v EU i v NATO a budeme rozvíjet sousedské ekonomické a politické vazby,“ řekl Pavel.

První zahraniční návštěva @RobertFico ve (staro)nové roli premiéra potvrdila výjimečné vztahy a .



První kroky premiéra Fica dnes vedly do @SenatCZ, kde jsme hovořili o tématech důležitých pro obě naše země. Úplně konkrétní diskuzi jsme vedli například nad našimi… pic.twitter.com/yIo3Q93oRc — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) November 24, 2023

Ráno se Fico sešel na pracovní snídani s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Shodli se na potřebě zintenzivnění spolupráce obou zemí i v rámci Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), v názoru na pomoc Ukrajině čelící ruské agresi se lišili, uvedl po schůzce Vystrčil. Fico se poté krátce setkal ve sněmovně také s předsedkyní dolní komory Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), sdělil ČTK její mluvčí bez podrobností k obsahu jednání.

Na Strahově pak Fico položil, jako to dělává při návštěvě Prahy většina slovenských politiků, květinu k památníku spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. V programu má slovenský premiér v Praze také setkání s Babišem nebo položení věnce na Národním památníku na Vítkově.