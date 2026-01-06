Objem obchodů s kryptoměnami v Česku loni stoupl o polovinu na 15,5 miliardy Kč
6. 1. 2026 – 15:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Objem obchodů s kryptoměnami v tuzemských směnárnách v minulém roce vzrostl o polovinu na 15,5 miliardy korun.
V prosinci se proti předchozímu měsíci obchodní aktivita snížila zhruba o dvě pětiny a nákupy a prodeje krypta dosáhly zhruba 900 milionů korun. Vyplývá to z údajů, které obchodníci sdělili ČTK.
"Prosinec se nesl ve znamení výrazně nižší obchodní aktivity, což odpovídá sezónnímu vývoji na konci roku. Ten je dán kombinací svátečního období, nižší volatility na trzích a částečné realizace zisků, ke které došlo již v předchozích týdnech," uvedl ředitel směnárny Anycoin Marek Kyrsch. Anycoin v prosinci zaznamenal meziroční pokles objemu obchodů o polovinu na 374 milionů korun. Proti listopadu jde o snížení o 42 procent.
"Prosinec ilustroval dvě hlavní tendence: trhy pokračovaly v krátkodobé korekci po rekordním růstu, ale zároveň se kryptoměny stále více integrují do tradiční finanční infrastruktury, což může posílit jejich stabilitu v roce 2026," uvedl ředitel společnosti Coingarage Ota Janda.
S poklesem ceny nejvíce obchodovaného bitcoinu k 80.000 USD se podle Rostislava Plachého z Golden Gate sice snížil zájem, ale někteří investoři snížení využili k novým nákupům. "V lednu jde čekat další růst tržeb i nárůst ceny. V průběhu roku se bitcoin podle předpokladů přehoupne přes loňské rekordy a překoná 125.000 dolarů," dodal Plachý.
Obchodování s bitcoinem v prosinci pokleslo podle ředitele směnárny Bit.plus Martina Stránského zhruba o 20 procent. "Snížení zájmu před Vánoci je obvyklé, investoři vybírají zisky a méně investují. V lednu očekáváme opětovný nárůst objemu obchodů a také další růst ceny bitcoinu, jehož křivka začala jít opět nahoru v posledních dnech. V lednu a únoru očekávám návrat k hodnotám přes 110.000 dolarů," uvedl Stránský.
Rok 2025 byl pro bitcoin podle Stránského jako jízda na horské dráze. Nejznámější kryptoměna vstupovala do loňského roku s cenou okolo 100.000 dolarů, pak několikrát překonala hranici 110.000 USD a v říjnu vystoupala na historické maximum přes 124.000 dolarů. Po dosažení rekordních hodnot však následovala korekce až na současných 93.500 USD.
V minulém roce se digitální aktiva podle analytika Wood & Company Blockchain+ Tomáše Kalabise definitivně začlenila do hlavního finančního proudu. "Široce dostupné investiční produkty nabízené předními finančními domy, rostoucí účast institucionálních investorů a jasné regulatorní ukotvení přineslo trhu vyšší míru důvěry a předvídatelnosti. Kryptoaktiva přestala být vnímána jako okrajová či alternativní investice a stala se běžnou součástí investičních portfolií, podobně jako komodity či technologické akcie," dodal. Dlouhodobý výhled pro trh kryptoaktiv a blockchainu podle něj zůstává výrazně pozitivní.