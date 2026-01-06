Jiří Ovčáček promluvil o ukrajinské manželce a výrok o „bílé svíci“ znovu rozvířil emoce
6. 1. 2026 – 17:09 | Zprávy | Anna Pecena
Jiří Ovčáček, kontroverzní dlouholetý mluvčí bývalého prezidenta Miloše Zemana, opět šokuje veřejnost. Tentokrát to není politickým výrokem, ale osobním příběhem lásky – tvrdí, že jeho vztah s ukrajinskou manželkou je „jako bílá svíce“. Co se ale za těmito slovy skrývá a jak reaguje veřejnost?
Jak to všechno začalo: od uprchlice k manželce
V roce 2022 se se oženil s Annou, ženou z Ukrajiny, která před válkou uprchla do České republiky. Setkali se poté, co jí nabídl pomoc včetně ubytování během začátku uprchlické krize – a přestože běžně veřejně nepřipouští detaily soukromého života, tentokrát učinil výjimku.
V rozhovorech později uvedl, že jejich láska vznikla přirozeně a intenzivně, přirovnávaje ji k „bílé svíci“ – symbolu čistoty a světla v temnotě. To vyvolalo různé reakce: část veřejnosti to přijala jako romantickou metaforu, jiní se pozastavili nad extravagantní formulací. Zmíněná manželka přišla do Česka i se svým synem z předchozího vztahu, kterého Ovčáček přijal a o kterém prohlásil, že je na něj „hrdý“.
Statistika uprchlické krize potvrzuje, že za poslední tři roky uprchlo do EU více než 6 milionů Ukrajinců kvůli ruské invazi – a mnoho českých domácností poskytlo pomocnou ruku. Tento kontext dělá z příběhu Ovčáčka jeden z mnoha, ale díky jeho veřejnému profilu se stal okamžitě mediálním magnetem.
Veřejnost se dělí: láska nebo PR tah?
Reakce veřejnosti na Ovčáčkův výrok se výrazně liší. Fanoušci mu přejí a označují vztah za inspirující příklad integrace a lidskosti. Kritici však poukazují na to, že Ovčáček často využívá silných metafor a přehnaných výrazů, které v minulosti vyvolávaly spíše kontroverze než pochopení. Někteří komentátoři dokonce spekulují, že tento sentimentální obrázek lásky může být součástí strategického PR – odvádějící pozornost od jeho politické minulosti.
Podle průzkumu veřejného mínění z loňského roku více než polovina Čechů (52 procent) hodnotí mediální výstupy bývalých prezidentových mluvčích skepticky, zejména pokud jde o osobní projevy emotivního charakteru. Kritici tak vidí spojitost mezi osobními výkony Ovčáčka a jeho dlouholetou schopností ovlivňovat veřejné mínění.
Závěr: láska, propaganda nebo něco mezi tím?
Bez ohledu na to, jak příběh hodnotíte, je jasné, že Ovčáčkův romantický výrok o „bílé svíci“ splnil svůj účel – rozpoutal diskusi a přitáhl pozornost médií i veřejnosti. A ať už to byla opravdová metafora lásky nebo chytrý mediální tah, jedno je jisté: Ovčáčkův osobní příběh teď baví i rozčiluje celou společnost stejně intenzivně jako jakýkoli politický komentář.