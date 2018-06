Fotbalem za lepší image: Šampionát má napravit Putinovu pověst

MAGAZÍN - Magazín autor: Ondřej Novotný

Ve čtvrtek začíná nejsledovanější sportovní událost roku: fotbalové mistrovství světa. Mluví se o tom, zda Němci obhájí titul šampionů, zda ukončí dlouhé čekání na zlato Brazilci, zda znovu povstane španělská rudá fúrie. Ale stejně tak se vzhledem k místu konání nahlas hovoří i o politice. Fotbalový vrchol totiž hostí Rusko.

Kdekdo se bouří. Nejen proto, že volba pořadatele letošního šampionátu byla spjata s korupčním podezřením, ale zejména proto, že bylo pořadatelství sportovní megaakce svěřeno zemi, která svou politikou pořádně dráždí. Ať už jde o sestřelení letu MH17, podporu syrského režimu Bašára Asada, válku na Ukrajině, anexi Krymu, nedávný skandál s novičokem či další události, jimiž Kreml pobuřuje svět. Kdekomu vadí, že toto všechno by teď mělo být zapomenuto a přehlédnuto.

Zato ruský prezident Vladimir Putin si pochopitelně mne ruce. "To, že může pořádat mistrovství světa, ukazuje na neúspěch sankcí a snahy Západu o Putinovu izolaci," řekl agentuře Reuters profesor Sergej Medveděv z prestižní moskevské Vysoké školy ekonomické. "Uvědomuje si, že má pořád Krym, dál si jde za svými cíli, a stejně všichni na mistrovství světa přijeli."

Zvěsti o bojkotu, kterým hrozilo sedm zemí v čele s Brity rozzuřenými kvůli otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie, se nepotvrdily. Dvaatřicet týmů bude následující měsíc bojovat o titul světového šampiona. V Putinově říši.

Vyhrají organizátoři?

Ruský prezident slíbil, že půjde o "grandiózní oslavu fotbalu". Nechal vybudovat nové stadiony, přestavět některé starší, investoval do pořadatelských měst i do infrastruktury. Ve své posedlosti zanechat světu co nejsilnější odkaz se nyní upnul k fotbalu (ač je jinak spíš hokejovým nadšencem). "Je posedlý svou mimořádností," míní profesor Medveděv.

Pokud má Rusko něčím při fotbalovém šampionátu uchvátit, budou to právě kulisy, nikoliv hra domácího týmu. Ruský výběr je dle žebříčku FIFA nejslabším ze všech účastníků, s jeho úspěchem se nepočítá. Zato úvodní ceremoniál mistrovství bude jistě velkolepý: odehraje se na zrekonstruovaném stadionu Lužniki s kapacitou 81 tisíc diváků a vystoupí na něm Robbie Williams.

Však také Putin, když měl odpovídat na otázku, kdo vyhraje mistrovství, odvětil: "Vítězem budou organizátoři." A jak jistě doufá, i on sám. Pětašedesátiletý politik, který byl v březnu znovu zvolen prezidentem, by si rád vylepšil svůj tolik pošramocený tuzemský i mezinárodní obrázek.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson dokonce prohlásil, že Putin využije šampionátu, aby zapracoval na své image podobně, jako to chtěl udělat Adolf Hitler s olympijskými hrami v Německu v roce 1936. Ať už nám jeho výrok přijde přehnaný či nikoliv, faktem je, že v očích Západu stoupne Putin díky pořádání fotbalové akce sotva. Z tohoto pohledu pro něj bude úspěch, pokud se šampionát obejde bez dalšího skandálu.

Nervozita z hooligans

A to zdaleka není zaručené. Očekává se, že na něj dorazí miliony fanoušků; 2,4 milionu lístků už bylo prodáno, další diváci se rozptýlí po fanzónách. Obavy panují zejména ze střetů ruských a britských hooligans.

V Rusku funguje 900 tisíc policistů. Přesné číslo, které se bude věnovat šampionátu, nebylo zveřejněno. Patrně jich bude hodně, což vede k obavám, aby během mistrovství nestoupla v Rusku kriminalita kvůli nedostatku policistů mimo šampionát.

Fotbalová superudálost dráždí pochopitelně i svou cenou. Obří investice přesahující v přepočtu 300 miliard korun udělaly ruský šampionát nejdražším v dějinách. Jistě, fanoušci to po prvním výkopu většinou zapomenou a zase se začne mluvit převážně o fotbalu. O tom, co předvede silná Belgie, favorizovaní Francouzi či již zmiňovaný trojlístek velikánů Španělsko, Německo a Brazílie. Nebo se snad konečně dočká argentinská superstar Lionel Messi? Před čtyřmi roky padl až ve finále.

To je jen jedna z věcí, kterou následující měsíc ukáže.