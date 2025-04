Eva Burešová skončila v taneční soutěži. Zvažovala i konec kariéry

24. 4. 2025

Oblíbená zpěvačka dlouho snila o účasti v taneční soutěži. Nakonec nevyhrála, ale dostala se daleko.

Účast populární zpěvačky Evy Burešové ve slovenské taneční soutěži Let's Dance provázela divočina, za kterou stálo přeci jen o fous víc než jen pouhý tanec: O pořádný vzruch se postarala sama Eva, která se po natáčení jednoho z tanečních dílů vodila nočním městem za ruku se slavným cyklistou Peterem Saganem. Hned se samozřejmě zvedly spekulace, že spolu něco mají.

Eva to nicméně rázně popírá a argumentuje, že držet se za ruce je v branži normální i mezi přáteli: „Upřímně se omlouvám všem, které takové věci jako chytnutí kolem ramen a chycení za ruku popudilo a berou to za jakousi zradu. Chápu, každý máme hranice trochu někde jinde. Za mě je to opravdu běžná věc, která se mezi přáteli děje a ještě více v našich uměleckých kruzích,“ psala.

Evin partner Přemek Forejt bral situaci s nadhledem. A nervy z oceli prokázal i ve chvíli, kdy se Eviným tanečním partnerem stal Matyáš Adamec, tedy její expřítel. A právě s ním zpěvačka dotančila až do osmého kola soutěže, kde ji ale diváci vystavili stopku.

„Naše cesta v této úžasné show sice skončila, ale nesmutním. Ani náhodou! Splnila jsem si sen. Našla nové přátele. Nové fanoušky. A hlavně se naučila nové věci. A to je nejvíce, co se může jednomu člověku během pár týdnů stát,“ poděkovala Eva na sociálních sítích.

Že ze soutěže vypadne, přitom zpěvačka věděla už předem – prozradil to hotel, kde jí oznámili, že pro ni už nemají na příští týden místo.

Konec kariéry Eva nakonec neplánuje, byť se v tom duchu kdysi vyjadřovala. Chce teď především odpočívat.

„Před asi pěti lety jsem řekla, že až půjdu do taneční soutěže, ukončím kariéru. Tak nekončím. Jen si dám malou pauzu, pokud nevadí. Chvíli nechci nic plánovat, nedělat velké show, netočit, netvořit. Chvíli jen tak budu,“ prozradila.