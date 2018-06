Fake news se v Rusku trestat nebudou - alespoň prozatím

Zprvu to vypadalo, že se Rusko střelí do nohy. Chtělo být trendy a chystalo se také bojovat proti fake news, neboli falešným zprávám. Příslušný zákon se však v ruském parlamentu zadrhl: Kreml se vzpamatoval, couvl a postavil se nakonec proti. Bylo by to koneckonců z jeho strany popření sama sebe.