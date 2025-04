Smrt dcery, pak mrtvice: S hvězdou Discopříběhu se osud nemazlil

24. 4. 2025 – 7:30 | Magazín | BS

Oblíbená herečka si musela vytrpět pohromu za pohromou. I v nejtěžších chvílích se ale nevzdala.

Herečka Jaroslava Stránská, kterou si můžete pamatovat jako kadeřnici Jitku z kultovního snímku Discopříběh či policistku Lucii ze seriálu Policie Modrava, zažila tolik pohrom, že by to slabšího člověka zlomilo. A ani ona k tomu neměla daleko.

Stránská přiznává, že ji už delší dobu provázejí zdravotní potíže: Prodělala těžký zápal plic, srdeční slabost a dokonce i lehkou mrtvici.

„Takovou malou příhodu srdeční jsem už měla. Všechno to ale dobře dopadlo. Infarkt to naštěstí nebyl,“ přiznala herečka. Věděla, o čem mluví, její matka totiž prodělala infarkty hned čtyři.

Tím to ale nekončilo: „Asi před osmi lety jsem začala mít zničehonic problém s mluvením, zadrhávala jsem a začala i zapomínat. Ukázalo se, že jsem prodělala lehkou mrtvici. Už jsem si zvykla, že mě pořád něco bolí. Aktuálně je to krční páteř, dokonce mi trne čelist a brní ruce,“ prozradila Blesku.

Měly by jí pomáhat rehabilitace, jenže sama přiznává, že je moc důsledně nenavštěvuje a pak kvůli tomu trpí.

A utrpení zažila v životě víc než dost. To největší nejspíš před pětatřiceti lety, kdy porodila dceru, která se ale nedožila ani jednoho roku – po šesti měsících zemřela na syndrom náhlého úmrtí kojence. A ztratit dítě je bolest, kterou by neměl zažít žádný rodič. Není divu, že je i po pětatřiceti letech rána stále otevřená.

Jako by to snad nestačilo, krátce poté zemřeli i její rodiče a babička.

Nikdo by se nemohl divit, kdyby se pak herečka jen stáhla do ústraní a dožila život v tichu a lítosti. To ale naštěstí neudělala, nikdy se nevzdala a dočkala se nakonec i šťastných chvil. Před sedmi lety se vdala za dlouholetého partnera a před třemi lety se stala nevlastní babičkou.