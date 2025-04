Rozvod Romana Červenky: Žádný milenec prý není ve hře, i tak ale půjde o těžké miliony

24. 4. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Manželství je u konce a drb o švýcarském milenci je nejspíš nepravdivý. U rozvodu ale půjde o hodně.

Zpráva o rozpadu manželství zlatého hokejového kapitána Romana Červenky otřásla českým mediálním prostorem. Novinami ve stejnou dobu proběhla i zkazka, že Romanova nyní již bývalá partnerka Veronika Machová utekla za zámožným švýcarským milencem. To ale nyní popírá zdroj blízký Veronice.

„Je to blud. A upřímně mě to ráno pěkně 'nas*alo'. Poznala jsem v hokeji jen jednu holku, která je neskutečně hodná, srdečná a rozdala by se. A to je ona. A psát o ní, že je zlatokopka... No právě že úplný opak. Samozřejmě se vůbec nemůžu a nechci vyjadřovat k jejich vztahu a manželství. To asi vědí ti informátoři z kabiny nejlépe. Každopádně miliardář ze Švýcarska je úplný blud,“ cituje zdroj eXtra.cz.

„Je v Rakousku a nikoho nemá, je nejlepší mámou pro Denise (syn Červenky a Machové). Nechápu, když už o tom píšou, proč si k tomu navíc vymyslí, že odešla za miliardářem, když je to holý nesmysl a úplná blbost. A aby byl článek zajímavější, že každá manželka sportovce je zlatokopka bez srdce. Hnus,“ dodal zdroj.

I bez nahánění milenců ale může přijít docela ostrá jízda, protože Červenka s ženou podle všeho neměli předmanželskou smlouvu ani jiné vypořádání společného jmění. Což znamená, že se bude dělit všechno, co pár během manželství získal.

Červenka například v roce 2019 koupil byt za 14 milionů korun, má rozestavěný dům za 7 milionů a přikoupil i domek a dvě parcely jako investici za 12 milionů. Jen v nemovitostech je tak ve hře nějakých 33 milionů a u toho se rozhodně nemusí končit – o výdělcích na kontech ani nemluvě. Uvidíme, zda se pár nějak dohodne, nebo se o majetek strhne bitva.