V Sýrii budeme, dokud to bude výhodné, hlásí Putin. Mluvil i o Skripalových

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Nasazení ruské armády na bojišti v Sýrii bylo unikátní příležitostí prověřit stav ruských ozbrojených sil. V televizní besedě s diváky to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin. Jde podle něj o významnou misi, která ruským zájmům prospěla. Střelnicí pro testy ruských zbraní ale Sýrie nebyla, upozornil prezident.

Ruská armáda operuje v Sýrii od září 2015, kdy armáda v blízkovýchodní zemi zahájila letecké operace. V Sýrii má Rusko podle různých odhadů 4 tisíce až 10 tisíc vojáků, podle loňské zprávy ruského ministerstva obrany v Sýrii zahynulo asi 40 ruských vojáků.

Podle Putina přítomnost ruských vojsk přispěla ke stabilizaci v Sýrii, syrská armáda teď kontroluje území s více než 90 procenty obyvatel země. Nyní přišel čas na urovnání krize politickými prostředky, řekl.

ČTĚTE TAKÉ: Car opět usedl na trůn a ukazuje svaly

Prezident přímo neodpověděl na dotaz diváků, kdy ruští vojáci ze Sýrie odejdou. "Nejde jen o vojáky, ale o dvě ruské základny Hmímím a Tartús. Naši vojáci jsou tam proto, aby chránili zájmy Ruska v tomto významném regionu. Budou tam do té doby, dokud je to pro Rusko výhodné," prohlásil Putin.

Odchod z těchto základen Rusko podle kremelského šéfa zatím neplánuje, ale v případě nutnosti Moskva prý může rychle vojáky odvolat. "Zatím jsou tam ale potřební," konstatoval ruský prezident.

Skripalovi by byli mrtví, tvrdí Putin

Putin nicméně ve čtvrtečním projevu mluvil i o dalších tématech - například sankcích, nebo kauze Sergeje a Julije Skripalových.

"Pokud, jak tvrdí Británie, by byla použita vojenská chemická látka proti těmto lidem, zemřeli by na místě během minut nebo sekund. Díky bohu se to nestalo. Jedná se zjevně o něco jiného, než o vojenskou látku," řekl Putin.

"Chtěli bychom získat přístup k naší občance Juliji (Skripalové) a možnost plně se podílet na vyšetřování," dodal později.

K sankcím pak uvedl, že je to dle něj metoda zadržování Ruska. "Rusko je považováno za hrozbu, protože se stává soupeřem. Myslím, že takový přístup je chybný. Místo zadržování by bylo lepší nastolit konstruktivní spolupráci, pak by celkový užitek pro globální ekonomiku byl pozitivní," řekl Putin.