Film s myšákem v hlavní roli? Nesmysl!

Myšák jako hlavní hrdina kresleného filmu pro celou rodinu? Když se každá žena, jak známo, myší bojí a při pouhém pohledu na ně hystericky křičí a skáče na židli? To přece nemůže nikdy fungovat!

S těmito slovy Louis B. Mayer, šéf filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), vyrazil dveře s jistým mladíkem jménem Walt Disney, který mu přišel nabídnout svého myšáka Mickeyho. A když pak kreslený hlodavec od své filmové premiéry v listopadu 1928 ve velkém dobýval srdce diváků, přehodnotilo studio MGM svůj postoj a od roku 1940 poslalo do kin svého vlastního mazaného myšáka. Jmenoval se Jerry a sváděl nekonečné, důmyslné, nadmíru legrační a někdy až brutální bitvy s kocourem Tomem a jeho paničkou, která při pohledu na hlodavce skutečně s hysterickým jekotem skákala v nejednom dílu na židli.

Panička se ve filmech ovšem neobjevuje celá, ale jen z poloviny. Od 60. let se na ní kromě toho leccos změnilo. Kvůli obvinění z rasismu její původně tmavá barva pleti zesvětlela, její jižanský přízvuk se změnil na lehce irský a některé starší scény později padly dokonce za oběť nůžkám či byly doplněny o upozornění, že obsahují rasová klišé.

Sedm Oscarů, šest nominací

Tom a Jerry už jsou tu s námi 80 let, přesto bylo studio MGM k nápadu mladých animátorů Williama Hanny (1910-2001) a Josepha Barbery (1911-2006) zpočátku značně skeptické a roztálo až poté, co hned první díl z února 1940 nazvaný Jak kočka dostala padáka (Puss gets the boot) získal oscarovou nominaci.

Oba zvířecí darebáci se zpočátku jmenovali jinak. Kocour Jasper a myšák Jinx se ale šéfům MGM moc nezdáli. Nová jména se losovala z návrhů zaměstnanců studia a vyhrál to právě Tom a Jerry, které vymyslel animátor John Carr. Za svůj nápad tehdy dostal 50 dolarů.

Příběhy nerovného dua od svého vzniku slavily celosvětově kasovní úspěch a ze všech animáků dokonce nasbíraly nejvíce ocenění: Sedm krátkých filmů získalo Oscara a dalších šest na něj bylo nominováno, což se dosud žádnému kreslenému seriálu nepodařilo.

Minulý týden zemřel v Praze 95letý americký režisér a producent animovaných filmů Gene Deitch, který sem přesídlil z Hollywoodu v roce 1959 a ve studiu Bratři v triku natočil i 13 dílů Toma a Jerryho poté, co společnost MGM v srpnu 1958 původní sérii ukončila. "České" díly jsou ale z různých důvodů považovány za nejhorší. Další pokračování se pak znovu točila v zámoří, celkem jich vzniklo 161 a Tom a Jerry se stali rovněž námětem celovečerních filmů, počítačových her či komiksů.