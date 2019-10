Kam se hrabou hrané superhrdinské filmy na ty animované!

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Dnešní popkultura z velké části stojí na komiksových superhrdinech ve filmové podobě. Je tu ale jedno odvětví, kterému se nedopřává tolik pozornosti, kolik si zaslouží - moderní komiksové animáky. Zapomeňte na předsudky vůči kresleným snímkům, animáky od DC nabízejí dospělejší a kvalitnější superhrdinskou jízdu než většina dnešních marvelovek.

Světu popkultury momentálně kraluje film Joker od režiséra Todda Phillipse, který již od začátku října nadmíru úspěšně okupuje kina a válcuje konkurenci. Po dlouhé době se tak stala neobvyklá věc: v kinech uspěl film vycházející z komiksového světa od DC Comics.

Filmová společnost Warner Bros., pod kterou komiksové vydavatelství DC spadá, konečně zase jednou vystoupila ze stínu svého největšího konkurenta Marvelu, který v rámci superhrdinských komiksových filmů hraje už několik let první housle.

Ač je třeba říct, že právě aktuální Joker s naprosto dokonalým Joaquinem Phoenixem v hlavní roli, z jehož výkonu člověka naprosto mrazí, nemá příliš mnoho společného se superhrdinským žánrem.

Film o vzniku úhlavního Batmanova záporáka je syrovým psychologickým dramatem, které se odehrává až v děsivě realistickém světě bez jakýchkoliv sci-fi nebo nadpřirozených prvků. Celý snímek by se klidně mohl zbavit všech věcí převzatých z DC Comics a na své kvalitě by nijak neztratil, pouze by nejspíš na první dobrou nepřitahoval tolik pozornosti.

Joker je tak pro Warner Bros. sice filmovým triumfem, ale těžko mu uznávat triumf na poli komiksových superhrdinských filmů, protože tím prostě není. Ty, jak se v posledních letech zdá, Warneři už příliš točit neumějí a ne zrovna povedené filmy jako Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, Liga spravedlivých, Sebevražedný oddíl nebo Shazam! jsou toho smutným důkazem. Není tak divu, že kinům vládnou superhrdinové z Marvelu. Je to zcela zasloužené, i když příval stále nových a nových generických marvelovek začíná být už únavný.

Poslední opravdový úspěch DC na tomto poli je tak batmanovská trilogie od Christophera Nolana, od jejíhož posledního dílu - Temný rytíř povstal - uplynulo už sedm let. A co si budeme povídat, i Nolanův Batman je v rámci superhrdinského žánru dost specifický tím, že se právě od superhrdinů a superpadouchů snaží odříznout a hrát více na realistickou notu.

Animované zlato

Je tu ale jedna věc, ve které Warner Bros. exceluje opravdu mistrovským způsobem - moderní superhrdinské DC animáky vycházející pod hlavičkou projektu DC Universe Animated Original Movies (Původní animované filmy ze světa DC). Nenechte se odradit stereotypní představou, že kreslené snímky jsou pro děcka. V případě této tvorby to rozhodně neplatí a animované snímky Warnerů míří více na dospělé publikum a mnohdy ve své vyzrálosti strčí do kapsy hrané marvelovky.

Řada jich nabízí drsné a syrové scény podtržené depresivně laděnou animací a kvalitní dramatickou hudbou, některé řeší dospělá a hluboká témata, která v pohodě zastíní povrchnost většiny dnešních superhrdinských hraných filmů, a rovněž se tyto moderní animáky nebrání častému umírání postav, které hraným superhrdinům také příliš nevoní.

Bohužel animované DC filmy ale nejsou tolik známé, už jen z toho důvodu, že se nejedná o snímky určené pro kina a že ve společnosti stále přežívají zmíněné předsudky vůči animované tvorbě. Rovněž animáky nemůžou tolik zaujmout diváky, kteří jdou především po známých tvářích herců. Ač je třeba říct, že DC snímky se mohou v originálním znění pochlubit výjimečnými dabéry, jako je například Mark Hamill, známý především jako představitel Luka Skywalkera ze Star Wars, který opakovaně propůjčuje hlas animovanému Jokerovi.

DC animáky se tak primárně dostávají především ke komiksovým nadšencům, což je určitě škoda, protože by dokázaly s přehledem obstát v hlavním proudu. A přestože se netěší takové pozornosti, u nás překvapivě stále některé vycházejí s českým dabingem na DVD a Blu-ray.

Od všeho trochu

První film z projektu DC Universe Animated Original Movies se objevil už v roce 2007, nesl název Superman: Soudný den a inspiroval se příběhem o střetu Supermana se záporákem Doomsdayem, ze kterého zčásti vychází i hraný film Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti. Vizuálně tehdy ještě připomínal starší animované seriály určené spíše pro děti, svou poetikou ale mířil už na starší publikum a kvalitou v pohodě strčí do kapsy svého hraného mladšího sourozence.

Start moderních animovaných snímků to byl dobrý, bohužel ale následujících pár let projekt žádné velké pecky nepřinesl. To se stalo až v roce 2010, kdy se objevily kvalitní animáky jako Liga spravedlivých: Krize na dvou Zemích, kde si to Liga musí vyřídit se svými zápornými já z alternativní reality, a především pak Batman vs. Red Hood (v originále známé jako Batman: Under the Red Hood).

V něm netopýří muž čelí novému brutálnímu záporákovi, a snímek tak rozhodně nešetří slušnou dávkou násilí a krve, přesto ale nesklouzává do trapné lacinosti a může se pochlubit opravdu kvalitním scénářem. Ostatně Batmanův střet s Red Hoodem dodnes patří k tomu nejlepšímu, co v rámci projektu DC Universe Animated Original Movies vzniklo.

Pak už to šlo jak po másle, Warneři začali kvalitní superhrdinské animované snímky chrlit ve velkém, a každý rok tak přinesl minimálně jeden opravdu povedený film. K dnešku celý projekt zahrnuje 36 snímků a každý si v něm najde něco, co mu sedne, a především pak něco, co je dobrou alternativou k hraným DC filmům.

Zklamal vás hraný Sebevražedný oddíl? Pusťte si animáky Batman: Útok na Arkham a Suicide Squad: Hell to Pay, které vám tým složený ze superpadouchů představí mnohem kvalitnějším způsobem.

Nelíbila se vám hraná Liga spravedlnosti? Nevadí, DC animáky ji nabízejí hned v několika verzích, které zpracovávají jedny z nejslavnějších a nejzajímavějších příběhů tohoto superhrdinského týmu.

Namátkou třeba Liga spravedlivých: Záchrana světa (v originále známá jako The Flashpoint Paradox), kde se superhrdina Flash dostane do apokalyptické alternativní přítomnosti, kde například není Batmanem Bruce Wayne, ale jeho upíjející se otec, protože právě malý Bruce byl v temné uličce za kinem zastřelen místo svých rodičů.

Netopýří jízda

Batman je bezesporu jedním z nejoblíbenějších superhrdinů vůbec. Není tak divu, že velká část animovaných snímků se zaměřuje právě na něj a zpracovává řadu jeho slavných komiksových příběhů. Ať už jde o zmíněný snímek Batman vs. Red Hood nebo o experimentální Batman: Gotham by Gaslight, který přenáší netopýřího muže do 19. století a staví ho proti Jacku Rozparovači.

Trochu jiný druh zábavy pak nabízí lehce komediální Batman a Harley Quinn, kde se oblíbená postava Jokerovy bláznivé pobočnice dá na dráhu kladného hrdiny a vydává se na cestu s Batmanem a jeho pomocníkem Nightwingem. Ač ve výsledku se oproti ostatním snímkům z projektu jedná o hodně oddechovou a povrchní zábavu, navíc doplněnou o nějakou tu dávku kreslené erotiky.

Za zmínku stojí i Batman vs. Joker (v originále Batman: The Killing Joke, komiksová předloha u nás vyšla jako Batman: Kameňák) natočený podle příběhu od legendárního komiksového scenáristy Alana Moorea (Watchmen, V jako Vendeta, Z Pekla atd.). Kameňák byl mimochodem i jednou z inspirací pro Phillipsova Jokera. Ve snímku je nám právě blíže představena postava hlavního Batmanova záporáka a jeho původu, bohužel ale animák za původním komiksem slušně pokulhává.

Výrazně větší čest své komiksové předloze dělá Batman: Hush, který vyšel letos v červenci. Byť to je především tím, že komiksová předloha, která u nás vyšla pod názvem Batman: Ticho, není tak kvalitním dílem, co se scénáře týče, ale spíše pořádnou vizuální orgií. V příběhu a práci s postavami tak animovaný snímek svého komiksového předchůdce řádně překopal a dalo by se říct, že i překonal. Animák se tak více zaměřuje například na vztah Batmana a Catwoman a na rozdíl od předlohy není zbytečně přeplácaný desítkami postav z celého DC světa.

Těžký kalibr

Opravdovým klenotem batmanovských animáků jsou pak adaptace komiksů oblíbeného autora Franka Millera (Sin City, 300: Bitva u Thermopyl atd.). Tím prvním a méně zajímavým je Batman: Rok jedna, který novým způsobem převypráví příběh o tom, jak se z Bruce Waynea stal maskovaný netopýří muž. Kreslený film Rok jedna je své komiksové předloze, která mimochodem byla jednou z inspirací i pro první díl Nolanovy trilogie, věrný pomalu snímek od snímku.

A vedle toho je tu pak opravdová bomba. Kolosální dvoudílná animovaná superhrdinská jízda, která vyšla v roce 2012 a 2013 a nese název Návrat temného rytíře podle stejnojmenného Millerova komiksu z roku 1986. Ten je dnes ostatně kultem a bere se jako jeden z velkých mezníků na poli superhrdinského žánru.

Animovaná adaptace slavného příběhu o stárnoucím zahořklém Batmanovi, hroutící se společnosti a střetu anarchie s vládnoucím režimem nedělá své předloze v žádném případě ostudu. Millerův komiks ožívá opravdu ve velkém stylu, ať už jde o řádně temnou animaci, perfektní hudební doprovod nebo o scénář, který je stejně jako v případě Roku jedna hodně věrný předloze.

Bez nadsázky se v případě Návratu temného rytíře jedná o jeden z vůbec nejlepších superhrdinských filmů, které kdy vznikly. Věčná škoda, že neběžel v kinech a nikdy si nezískal zaslouženou pozornost. Snad všechny dnešní marvelovky by strčil hravě do kapsy.

Má hrané DC naději?

Je pak trochu smutné, že to, co Warneři perfektně dokážou na poli animovaných filmů, pořádně nezvládají dát dohromady se skutečnými herci. Ale kdo ví, třeba tohle prokletí superhrdinů z DC konečně zase odezní a například chystaný snímek Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) v roce 2020 opravdu uspěje. Nebo nový chystaný Batman s Robertem Pattinsonem v hlavní roli, který má dle plánů do kin přijít v polovině roku 2021, bude pecka.

Nebo taky ne a bude to po Benu Affleckovi další odfláknutý netopýří muž. Svět se nezboří, hlavně když kvalitní superhrdinskou podívanou zvládne zařídit projekt DC Universe Animated Original Movies, protože jeho kreslené snímky jsou jednoduše jistota.

Některé zvěsti teď navíc mluví o tom, že by se mělo pracovat na dvoudílném kresleném filmu na motivy komiksové série Dlouhý Halloween od Jepha Loeba a Tima Salea, což je další legendární dílo s Batmanem v hlavní roli a jeho animovaná adaptace by mohla být podobnou bombou jako Návrat temného rytíře.

Na konci listopadu se pak má objevit další šílená Harley Quinn, tentokrát ale v podobě ulítlého komediálního kresleného seriálu pro dospělejší diváctvo, kde se podle všeho nebude šetřit násilím, sprostými vtipy a lehkou erotikou.

Každopádně se mají všichni příznivci DC na co těšit a lidé, kteří mají rádi superhrdinské filmy, ale trpí předsudky k animákům, by měli dát snímkům z projektu DC Universe Animated Original Movies šanci.