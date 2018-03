Putin má zázračné zbraně. Je to pravda?

ROZHOVOR - Magazín autor: Jiří Just

Je Putin dobrý pokerový hráč, nebo má Rusko skutečně zbraně nevídané síly? Západ by neměl brát slova ruského prezidenta na lehkou váhu.

Každoroční poselství ruského prezidenta Vladimira Putina nepřekvapilo tradičními sliby obyvatelům země, ale demonstrací nových zbraní. Podle ruské hlavy státu Moskva nyní disponuje potenciálem, který překoná jakoukoliv protiraketovou obranu a závody ve zbrojení mezi Západem a Ruskem dělá zbytečnými.

Putin informoval o nových typech strategických raket a podvodních aparátů, které jsou podle něj schopny překonat jakékoli obranné systémy protivníka. Smrtonosné novinky ruského zbrojního průmyslu byly představeny velkoplošnou projekcí, kterou přítomní poslanci a veřejní činitelé ocenili bouřlivým potleskem vestoje.

Nad fantastickými možnostmi ruské armády ale visí otázníky. O testech hypersonické střely Kinžal odborná veřejnost věděla, experti se však skepticky staví k výrobě raket poháněných malým jaderným reaktorem. Byl by to nevídaný technický průlom. Opravdu má Putinovo Rusko supermoderní arzenál, nebo Západ tahá, lidově řečeno, za fusekli?

"Není to žádný podvod. Ty zbraně jsem viděl. Je to hrůza," řekl v rozhovoru pro Tiscali.cz Josif Diskin, člen vedení Ligy pro podporu zbrojních podniků a člen ruské Občanské komory.

Obligátní projev ruského prezidenta před členy Federálního shromáždění se letos nečekaně změnil v demonstraci ruské vojenské síly celému světu. Jak hodnotíte Putinovu ukázku zbraní?

Myslím si, že to byla konceptuální odpověď vrchního velitele ozbrojených sil Ruské federace na vojenské plány Spojených států. Nejen na nedáváno zveřejněnou jadernou doktrínu, ale na celý soubor plánů. Byla to odpověď na myšlenku, že je možné dosáhnout převahy nad Ruskem aniž by Spojené státy byly vystaveny, jak se v armádní terminologii říká, nepřijatelným škodám.

Proč právě teď byly nové zbraně představeny? Má to souvislost s prezidentskými volbami v Rusku?

Ne, s volbami to nemá nic společného. Podle mého názoru to byl zřetelný signál americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Navzdory různým komplikacím je vidět, že se vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy pomalu začínají vracet do pragmatické roviny. Putin tímto způsobem vyzývá Trumpa k serióznímu jednání.

Ruský prezident jakoby říkal: Pane Trumpe, už nejde spoléhat na jednostrannou americkou převahu. Vy, jako pragmatik, musíte pochopit, že není možné pokračovat v závodech ve zbrojení. Pojďme najít strategické řešení situace, které bude výhodné pro naše země. My chápeme, že Amerika má své zájmy, teď Amerika musí pragmaticky pochopit, že my také máme své zájmy.

Prezident Putin ve svém projevu popsal vývoj situace v příštích letech. Příštích šesti letech světové uspořádání bude přecházet ke skutečnému multipolarismu a vzniknou nové pravidla hry. Během přechodu dojde k ostrému napětí, bude to období mimořádné nestability. Globální mocnosti s odpovědností za vzájemné zničení všechno živého, toto období musí překonat a vyhnout se světové válce, která může vzniknout i pouhou náhodou.

Jak konkrétně Spojené státy ohrožují Rusko?

Rusko vnímá jako hrozbu americký program Prompt Global Strike, tedy pohotový globální úder. Smyslem koncepce je provést odzbrojující úder a tím, v případě Ruska, snížit strategický potenciál ruských sil.

Jak to může vypadat? Pohotový globální úder může vyřadit z provozu raketonosné ponorky a zabránit odpálení balistických raket z podzemních šachet. Protiraketová obrana bude mít poté za úkol zachytit ruské rakety, které se útokem nepodařilo zničit.

To vše by mělo umožnit Američanům snížit ztráty z ruského protiútoku pod hranici nepřijatelné škody, která činí ztrátu 30 milionů obyvatel.

Jinými slovy to znamená, že Washington vrací do hry variantu termonukleární války. Naše simulace ukázaly, že podobný scénář je možný. Hrozba takového konfliktu mobilizovala ruský zbrojní průmysl a ruské ozbrojené síly k vyloučení podobného scénáře. Během vystoupení před Federálním shromážděním prezident ukázal, jakým způsobem se budeme bránit.

Znamená to, že Putin neblafoval? Všechny zbraně, o kterých hovořil, skutečně existují?

Zcela zodpovědně mohu prohlásit, že některé zbraně už jsou dodávány armádě, některé jsou testovány v bojových podmínkách. Není to žádný bluf. Viděl jsem to na vlastní oči a mohu vám říct, že to není to žádný podvod. Je to hrůza!

Takže to není počítačová simulace, ruský prezident ukázal své trumfy?

Ano, to vše existuje. Představené zbraně jsou součástí nového státního zbrojního programu, který letos vstoupil v platnost. Těmito zbraněmi bude skutečně vyzbrojena ruská armáda.

Chtěl bych ještě zdůraznit, že americké ministerstvo obrany prohlásilo, že hypersonické rakety bude testovat až v příštím roce. Američané si totiž mysleli, že jsou v této oblasti o deset let napřed. Ukázalo se ale, že nás nejen nepředběhli, ale jsou daleko za námi. To nás ale příliš netrápí.

Naším cílem je strategická obrana. Nechceme nikomu hrozit. Chceme vést dialog.

Jaká z Putinem prezentovaných zbraní vás překvapila?

Žádná z nich mě nepřekvapila. Mě spíše překvapilo, že se prezident rozhodl odtajnit tyto zbraně. Zřejmě se mu zdá, že nyní je správná doba k návratu ke strategickému dialogu se Spojenými státy.

Jsem přesvědčen, že skutečně hysterika ve Spojených státech skončí a objeví se možnost ke strategickému dialogu.