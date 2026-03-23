Existují 4 typy ženské osobnosti. Poznáte, jestli jste princezna, kněžka, bojovnice nebo milenka?

23. 3. 2026 – 17:42 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Možná se v tom poznáte okamžitě. Nebo vás výsledek překvapí. Podle psychologa Carla Gustava Junga v sobě každá žena nese určitý archetyp, který ovlivňuje její chování, vztahy i způsob, jakým vnímá sama sebe. Nejde o nálepku, ale spíš o vnitřní nastavení, které se může během života proměňovat.

Každý archetyp má navíc dvě tváře. Tu, kterou na sobě máme rády, i tu, která nás může brzdit.

Který je ten váš?

1. Princezna: Touha po ideální lásce i potřeba uznání

Princezna je jemná, romantická a často sní o velké lásce. Má vysoké ideály, cit pro krásu a přirozenou potřebu harmonie. Ráda zapadá do představ o „správné ženě“ a bývá vnímána jako milá a kultivovaná.

Na druhé straně se ale může objevit i její stín. Ten se projeví ve chvíli, kdy začne hledat pozornost za každou cenu nebo se vymezovat vůči autoritám. Místo snění o ideálu pak přichází zklamání a napětí ve vztazích.

2. Kněžka: Intuice, charisma a tichá síla

Kněžka působí tajemně a přitažlivě. Má silnou intuici, vnímá emoce druhých a často inspiruje své okolí. Je typem ženy, vedle které lidé rostou.

Její temnější stránka se ale může proměnit v touhu po kontrole a dominanci. Z inspirace se pak stává manipulace a ze síly tlak na ostatní.

3. Bojovnice: Nezávislost, výkon a hranice

Bojovnice je silná, samostatná a jde si za svým. Nepotřebuje oporu zvenčí a dokáže zvládnout situace, které by jiné odradily. Je praktická, racionální a často velmi úspěšná.

Pokud ale převládne její stín, může působit chladně a uzavřeně. Emoce vnímá jako slabost a raději si drží odstup, což se může odrazit i ve vztazích.

4. Milenka: Láska, péče a hluboké napojení

Milenka, někdy označovaná i jako matka, je symbolem péče a blízkosti. Umí naslouchat, podporovat a vytvářet bezpečné prostředí pro druhé. Ve vztazích je oddaná a vřelá.

Její temná stránka se ale může projevit jako přehnaná kontrola nebo obětování se na úkor sebe sama. Péče se pak mění v tlak a očekávání.

A co z toho plyne?

Každá z nás v sobě nese víc než jeden archetyp. Jeden ale většinou převládá a ovlivňuje naše rozhodování i vztahy.

Dobrá zpráva je, že s tím lze pracovat. Jakmile svůj vzorec pochopíte, můžete ho začít vědomě měnit.

Zdroje:
psychologie.cz, marianne.cz, .marketahamrlova.cz
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

