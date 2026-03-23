Zvířecí „divnůstky“, kterým věříme celý život: Pštros nestrká hlavu do písku a další mýty vás překvapí
23. 3. 2026 – 19:31 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Možná jste to slyšeli už jako děti. Pštros se lekne a schová hlavu do písku. Jenže realita je úplně jiná a podobných omylů o zvířatech existuje víc, než byste čekali.
Některé z nich přetrvávají celé generace. A přitom stačí málo, abychom zjistili, že pravda je mnohem zajímavější.
Pštros hlavu do písku nestrká. Co tedy opravdu dělá?
Pštros hlavu do písku nikdy nestrká, ani když má strach. To, co lidé považují za skrývání hlavy do písku, je ve skutečnosti běžné chování. Pštros sklání hlavu k zemi při hledání potravy, otáčí vejce v hnízdě nebo se snaží splynout s okolím. Ve chvíli ohrožení se neskrývá, ale utíká a to velmi rychle. Mýtus pravděpodobně vznikl z pozorování z dálky, kdy jeho pohyb mohl působit jinak, než ve skutečnosti je.
Netopýři nejsou slepí. Pomáhá jim něco mnohem přesnějšího
Podobně mylná je i představa o netopýrech. Rčení „slepý jako netopýr“ neodpovídá realitě. Netopýři mají zrak, ale spoléhají hlavně na echolokaci, tedy orientaci pomocí zvukových vln. Díky ní dokážou přesně určit polohu překážek i kořisti i v naprosté tmě. Nejde tedy o to, že by neviděli, ale o to, že využívají ještě přesnější smysl.
Žraloci nejsou zabijáci lidí. Útoky jsou spíš výjimkou
Žraloci mají pověst nebezpečných lovců lidí, ale skutečnost je mnohem méně dramatická. Útoky na člověka jsou velmi vzácné a ve většině případů jde o omyl. Žralok si člověka splete s přirozenou kořistí, například tuleněm, a po prvním kontaktu obvykle odplouvá. Člověk pro něj nepředstavuje běžnou potravu, a proto nejsou útoky cílené tak, jak si často myslíme.
Kočky nemňoukají mezi sebou. „Mluví“ hlavně na lidi
Zajímavý je i způsob komunikace koček. Dospělé kočky mezi sebou téměř nemňoukají. Využívají spíš řeč těla, pachy nebo jiné zvuky. Mňoukání si přizpůsobily především pro komunikaci s lidmi. Je to způsob, jak si získat pozornost nebo něco získat – například jídlo nebo kontakt. Jinými slovy, kočky se naučily „mluvit“ tak, aby jim člověk rozuměl.
Proč těmto mýtům stále věříme?
Mnoho těchto mýtů vzniklo z jednoduchého pozorování, které se časem zkreslilo a zobecnilo. Jakmile se jednou rozšíří, lidé je přebírají dál, aniž by si ověřovali jejich pravdivost.
Svět zvířat je přitom mnohem složitější a zajímavější, než se na první pohled zdá. Někdy stačí jen chvíli pátrat nebo nahlédnout do odbornějších zdrojů, abychom zjistili, že realita je úplně jiná, než jsme si mysleli.