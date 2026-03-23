Havlíček: Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem
23. 3. 2026 – 16:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Stát zvýší kontrolu zabezpečení objektů 428 firem, které mají licenci na výrobu a vývoz zbraní.
Pokud nenaplní zákon, hrozí jim neposkytnutí licence, uvedl po dnešním zasedání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Jde o reakci na páteční zapálení areálu zbrojařské společnost LPP Holding. Havlíček uvedl, že firmám ministerstva průmyslu, vnitra a obrany zasílají důrazné upozornění na dodržování zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, případně zákona o zbraních a střelivu.
V průmyslové zóně v Pardubicích v pátek shořela skladovací hala firmy LPP Holding, oheň zasáhl i vedlejší administrativní budovu. Firma předpokládá, že škody budou ve stamilionech korun. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Havlíček dnes zopakoval, že policie pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením na úmyslné zavinění.
Část firem po incidentu své zabezpečení posílila. V reakci na možný teroristický útok posílil bezpečnostní opatření například středočeský výrobce letadel Aero Vodochody, kolínský výrobce dronů U&C UAS či pardubický výrobce trhavin - státní Explosia. Naopak brněnský výrobce leteckých simulátorů VR Group, patřící pod státní podnik LOM Praha, považuje opatření za dostatečná.
Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek dnes uvedl, že výrobci zbraní, zbrojních technologií či chemikálií zvýšili bezpečnostní opatření již po začátku války na Ukrajině v roce 2022. Větší počet podobných útoků, jako bylo páteční zapálení areálu LPP Holding, podle něj v současnosti v Česku nehrozí. Největší riziko vidí v kyberbezpečnosti.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek uvedl, že pardubický objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Vyzval také firmy vyrábějící vojenský materiál, komponenty a technologie, aby dostatečně zabezpečily své prostory. Podle LPP Holding byl ale areál chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou.
Podle Hynka se zajištění bezpečnosti objektů liší podle velikosti firmy. Ochrana větších areálů, kde je třeba bránit vnější i vnitřní prostor, může firmy stát i miliony korun ročně. Tyto areály mohou vnější prostory chránit betonovými ploty, žiletkovými pásy a kamerami. Menší výrobní haly pak podle Hynka může ochrana objektu stát ročně statisíce korun. Babiš argumentuje mimo jiné vysokými zisky podniků. Podle Havlíčka je stát připraven reagovat při podobných případech prostřednictvím integrovaného záchranného systému, nemůže ale ohlídat stovky firem. V případě hrozeb a podezření platí, že jimi se zabývá policie.
Jednatel společnosti LPP Holding Miroslav Žižka řekl, že pachatelé se do objektu dostali s použitím velkého kladiva a sekery. Havlíček poznamenal, že tam nepronikli sofistikovaným způsobem jako z filmů o Jamesi Bondovi, spíš z dob "za krále Klacka". Je podle něj dobře, že zbrojařské firmy jsou v době konfliktu na Ukrajině aktivní a vydělávají jako zbrojaři dalších zemí. "Předpokládám, že je v jejich zájmu, aby se dostatečně zabezpečily takovým stupněm zabezpečení, který je před těmito primitivními útoky dokáže ochránit," konstatoval.