Ivanka Trumpová objala syna... a dostala pořádnou čočku

MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Těžkou kritiku schytala Ivanka Trumpová, dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa. Proč? Dala na sociální síť fotografii, na níž se mazlí se svým synkem.

Trumpová na Twitter umístila fotku s hashtagem odkazujícím k tomu, že si s benjamínkem rodiny, dvouletým Theodorem, užívá nedělního rána. To však rozlítilo řadu lidí, kteří ji teď obviňují z necitelnosti a ignoranství a zasypali ji spoustou nepříjemných a kousavých reakcí.

Co strašného vlastně Ivanka spáchala? Pro sdílení hřejivého rodinného příspěvku si zřejmě vybrala velice špatnou dobu. V posledních týdnech totiž Amerikou rezonuje napětí kvůli rozdělování rodin imigrantů, kteří nelegálně překročili hranici.

Donedávna bylo běžnou praxí, že rodiny podezřelé z nezákonného vstupu do USA čelily deportačnímu řízení u civilního soudu a zůstávaly pohromadě. Jenže počátkem května se objevila svědectví, že už měsíce jsou rodiče a jejich potomci rozdělováni. Od října 2017 tuto situaci podle The New York Times zažilo 700 dětí, z nichž stovka byla mladší čtyř let.

Na ty má být podle zpřísněných pravidel, která rodiče pošlou před federální soud, pohlíženo jako na děti, co přišly nelegálně do USA samy.

Právě o ně se totiž stará sociální úřad pro záležitosti uprchlíků pod americkým ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb. Jeho pracovníci pak pro ně hledají dočasné opatrovníky, někdy například příbuzné, kteří dítěti poskytnou ubytování a vůbec celkovou péči. A s tím souvisí i další skandál.

Nedávno totiž vyšlo najevo, že úřad, který po nějaké době takto umístěné děti kontaktuje, nebyl schopen dohledat téměř 1500 dětí - imigrantů, které od října 2017 skončily v této péči.

Tyto znepokojivé okolnosti mnohé lidi značně popudily. A ti to pak matce tří dětí a dceři muže, který na utahování pravidel dohlížel, dali pěkně "sežrat" příspěvky, které připomínají srdceryvné situace.

Viní ji z barbarství a podporování těchto praktik nejen prostřednictvím vytvořených memů, ale i kritických tweetů, jakým je například vyjádření politologa a sloupkaře The Washington Post Briana Klaase.

This is so unbelievably tone deaf, given that public outrage is growing over young kids being forcibly ripped from the arms of their parents at the border — a barbaric policy that Ivanka Trump is complicit in supporting. https://t.co/Hy1FVjLoZV — Brian Klaas (@brianklaas) 27. května 2018

Někteří kreativci zabrousili i do historie.

A jiní tomu všemu dokonce nasadili korunu.

Co se zmizelých dětí týče, zrovna v pondělí bylo prohlášeno, že za jejich "ztrátu" není americká vláda odpovědná. A Donald Trump o víkendu na Twitteru z celé situace obvinil demokraty.

Put pressure on the Democrats to end the horrible law that separates children from there parents once they cross the Border into the U.S. Catch and Release, Lottery and Chain must also go with it and we MUST continue building the WALL! DEMOCRATS ARE PROTECTING MS-13 THUGS. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. května 2018

Je otázkou, zda si jeho dcera nedá se sdílením příspěvků z rodinného života na chvíli oraz.