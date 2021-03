Komentář: Důstojnost pro LGBT+. Rovnost gayů a leseb před českými zákony není pro politiky tématem

Zatímco na půdě Evropského parlamentu se tento týden řešila stejná svoboda pro všechny bez rozdílu sexuální orientace, v České republice se mezitím zase odsunulo hlasování o novele zákona, která by zajistila právo na manželství i pro páry stejného pohlaví.

Evropský parlament tento týden schválil rezoluci, která označuje Evropskou unii jako zónu svobody pro lidi s menšinovou sexuální orientací a identitou. Rezolucí reagují europoslanci především na přístup některých konzervativních polských obcí, které se označují jako „zóny bez LGBT+ osob“. Symbolickou deklaraci podpořila výrazná většina zákonodárců.

Odsunout hlasování o manželství i pro lidi stejného pohlaví je tak poněkud symbolické v den, kdy EU dává jasně najevo, že všichni Evropané mají mít stejná práva. Naznačuje to přístup českých politiků k LGBT+ menšině. Někteří členové vlády rádi mluví o lidských právech, třeba v případě, že se řeší svobodný Tibet. Postavení LGBT+ menšiny pro vládu ale tématem není a záležitosti i práva sexuálních menšin často odsouvá na druhou kolej - vždy se totiž najde důležitější problém, který je třeba řešit.

Jen čtyři minuty

Před několika lety předložila skupina 46 poslanců novelu občanského zákoníku, která by umožnila uzavírat manželství i gayům a lesbám. Přestože vláda návrh podpořila, členové sněmovny se nijak nesnaží zákon zařadit na program a o novele konečně rozhodnout. Novela má zajistit gayům a lesbám a jejich dětem stejná práva a důstojnost, jakou mají manželé a jejich potomci. Dolní komora začala předlohu projednávat v listopadu 2018.

Manželství i pro gaye a lesby navrhli novelou občanského zákoníku poslanci ze šesti sněmovních klubů — ANO, Piráti, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství se podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN. Téma tedy dělí strany názorově napříč.

Na návrh poslankyně Barbory Kořanové (ANO) se v úterý novela posunula o několik míst nahoru v pořadníku zákonů, řada na ni ale nepřišla, a skončila tak první v pořadí. Ve středu sněmovna měla začít o novele diskutovat, hlasování o manželství bylo na řadě ve 14:30. Už ráno ale KDU-ČSL navrhovala projednat zřízení vyšetřovací komise v (také velmi důležité) kauze Bečva, která nakonec, jak to vypadá, stejně ustavená nebude. Na jednání o manželství zbylo pouze 30 minut.

Podle organizace Jsme fér tedy bylo jasné, že 30 minut na projednání novely stačit nebude. „Projednání Bečvy je důležité, ale bylo nutné ji „přilepit“ hned 30 minut po manželství? Nebo to byl úmysl od lidovců jak nás zablokovat?“ popisuje hnutí Jsme fér.

Evropský parlament dnes schválil rezoluci, která prohlašuje Evropskou unii za zónu svobody pro lidi s menšinovou sexuální orientací a identitou | zdroj: Profimedia.cz

Poslankyně Válková navrhla, aby před novelou zákona o manželství byl projednán jiný zákon. Z půl hodiny tedy zbyly pouze čtyři minuty na jednání o manželství pro všechny. Diskuze o Bečvě nakonec trvala až do 17:30 a od 18 hodin se projednával další, dopředu naplánovaný bod.

Sněmovna neprojednala novelu ani dnes, zařazení předloh neprosadil pirátský poslanec Ondřej Profant. Šance na další debatu o novele nejsou úplně nulové, podle Adély Horákové z iniciativy Jsme fér ale debata může trvat ještě velmi dlouho, protože oponenti hlasování zdržují a dlouho hovoří.

České politiky LGBT+ nezajímá

Někteří z poslanců na hlasování o novele zákona o manželství odešli do bufetu na přestávku. Například pro koalici SPOLU toto téma, zdá se, není nijak zásadní. V koalici také nikdo nehlasoval pro zařazení novely o rovném manželství. Ta prošla jen díky aktivitě Barbory Kořanové a Františka Kopřivy (Piráti). Je jasné, proč se TOP09 do řešení LGBT+ problematiky moc nechce: je v koalici s KDU-ČSL, která je výrazně dlouhodobě proti.

„LGBT+ lidé nemají už dlouhou dobu na české politické scéně zastání. Někoho, kdo by se aktivně zamýšlel nad jejich problémy a aktivně je řešil,“ popsala Adéla Horáková z organizace Jsme fér pro Seznam Zprávy. Téma se do Sněmovny vrací opakovaně a pravidelně padá pod stůl.

O manželství pro všechny mluví vyloženě pouze Pirátská strana. Mezi 105 programovými prioritami koalice Pirátů a Starostů je také bod, který řeší podporu rovnoprávných manželských svazků pro osoby stejného pohlaví. Ani v této koalici ale nepanuje úplná shoda. Starostové požadují jako trochu konzervativnější strana mírnější variantu. Piráti původně chtěli, aby koalice prosazovala manželství pro všechny, nakonec se ale s koaličním partnerem dohodli na formulaci „rovnoprávné sňatky“. Jenže v koaliční smlouvě se také nachází zmínka o tom, že poslanci v tomto případě mohou využít výhrady svědomí, tedy že nemusí hlasovat tak, jak se shodnou stranické sekretariáty.

„S Piráty jsme se dohodli, že v programových prioritách budou sňatky pro všechny s tím, že se to nutně nemusí jmenovat manželství, ale že by tento svazek měl mít rovné podmínky a rovná práva jako manželství,“ popsal Seznam Zprávám předseda STAN Vít Rakušan.

Jak popisují Seznam Zprávy, ve Sněmovně leží také ústavní změna, ve které se autoři dožadují, aby bylo v Listině základních práv a svobod uvedeno, že manželství je svazek pouze mezi mužem a ženou. Mezi 37 petenty je také bývalý předseda Starostů Petr Gazdík. „To ale neznamená, že jsem proti zrovnoprávnění sňatků,“ řekl Seznam Zprávám.

Proč říci ano

Přitom ale podpora pro manželství i pro homosexuální páry v Česku roste. Podle průzkumu si dvě třetiny dospělých myslí, že by gayové a lesby měli mít možnost uzavírat manželství. Tedy 67 procent stojí za tím, že manželství by mělo být pro všechny.

Iniciativa Jsme fér, která o manželství pro všechny usiluje, v petici na svou podporu získala v roce 2019 na 70 000 podpisů. Podle výzkumné organizace Open For Business (OFB) navíc česká ekonomika z neuskutečněných svateb přichází o peníze, a to minimálně o 600 milionů korun. „Diskriminace na pracovišti a nevyužívání potenciálu lesbických žen a gayů může představovat ztrátu dalších minimálně 3,3 miliardy a nejméně miliardu stojí léčba depresí či následků násilí, uvádí OFB,“ píše server iRozhlas.cz.

V současnosti mohou gay páry uzavírat manželství asi ve 30 státech světa. Patří sem také většina zemí západní Evropy. Od července 2006 mohou v České republice gay páry uzavírat registrované partnerství, které sice umožňuje získávat informace o zdravotním stavu partnera nebo dědit, ale nemají společné jmění ani nárok na vdovský důchod, zkomplikovaná je také třeba hypotéka. Není zkrátka stejné jako manželství. Navíc zákon registrovanému páru zakazuje adopci. A český právní systém neuznává, že by dítě mohlo mít dva rodiče, kteří jsou stejného pohlaví. Registrovaný partner si také nemůže osvojit dítě svého partnera.

Uzákonění manželství stejnopohlavním párům má mezi LGBT+ lidmi masivní podporu - vedlo by k výraznému zlepšení jejich života a postavení ve společnosti. Podle průzkumu LGBT+ lidé vnímají manželství jako uznání rovnoprávnosti a jsou také přesvědčeni, že by díky tomu mohlo dojít k oslabení dalších problémů, spojených s diskriminací a urážkami.

„Domnívám se, že by Poslanecká sněmovna měla důsledně zhodnotit význam institutu manželství pro život gayů a leseb a zvážit možnost uzavírání manželství i stejnopohlavními páry. (...) V očích gayů, leseb i běžné veřejnosti dělají právní i symbolické rozdíly z registrovaného partnerství podřadný svazek,“ konstatovala bývalá ombudsmanka Anna Šabatová už v roce 2019.

„Jde jednak o praktické narovnání práv, která v registrovaným partnerství nejsou stejná. A samozřejmě i o symbolické přijetí LGBT+ komunity, aby nebyli pojímáni jako občané druhé kategorie,“ řekl pro iRozhlas.cz František Kopřiva z Pirátské strany. Gayové a lesby tedy v Česku stále nemají stejná práva a stejně rovné podmínky k životu jako heterosexuálové.

Mezitím na úrovni EU má LGBT+ menšina podporu, deklaraci o LGBT+ Freedom zone podpořili i politici nejsilnějších parlamentních skupin. Má jít o prvním z kroků směrem ke zlepšení zákonů a deklarace také vyzývá Evropskou komisi ke snaze všemi prostředky zaručit práva sexuálních menšin. Ochrana LGBT+ práv není útokem na tradiční hodnoty či rodinu. „Tady nestojí jedna skupina lidí proti jiné. Je to o nás všech, abychom se posunuli kupředu společně. A toho nedosáhneme, pokud se na tolik lidí stále zapomíná,“ řekla maltská místopředsedkyně EP Roberta Metsolaová, která se sama považuje za příznivkyni tradičních hodnot, ale zároveň podporuje práva menšin.

Jsme součástí Evropské unie a poměrně vyspělou zemí, co se ale týče tohoto tématu, jako bychom trochu zaostávali, přestože se situace lehce mění k lepšímu. Manželství pro všechny je přitom jednou z důležitých věcí, které by mohlo Česko pro LGBT+ menšinu udělat. Gayové a lesby mají mít stejné, důstojné podmínky, možnosti a práva jako lidé s heterosexuální orientací. Až 1 000 000 Čechů a Češek jsou gayové a lesby. Manželství pro všechny by zlepšilo život nejen jim a jejich rodinám. Také by ukázalo, že stát stojí proti diskriminaci a za stejná práva pro všechny své občany, že dokáže zaručit všem stejnou důstojnost před zákonem.