Dotek krásy - BALET NÁRODNÍHO DIVADLA

Tři velká jména soudobého baletu, známá pro svou progresivitu a osobitý přístup k taneční technice, pohybu a jeho estetice, se objevují v jedinečném společném večeru Baletu Národního divadla v Praze. Triptych z děl Williama Forsytha, Edwarda Cluga a Wayna McGregora zaručuje mimořádný divácký zážitek a vhled do světa, v němž jsou neustále posunovány hranice poznaného a možného. Nenechte si ujít unikátní spojení energie, brilantního tance a nekonečné inspirace.

V centru pozornosti stojí tanečníci s dokonalými těly. Zvládají i ty nejobtížnější nároky a požadavky tanečních technik s fyzickou jistotou nejlepších atletů – choreografové je dostávají na hranice lidských možností. A život na hraně je přece tak vzrušující! Bude-li tanec přinášet vždy jen očekávané, ustrne, ztratí svůj lesk a atraktivitu a upadne v zapomnění.

Bylo by však chybou se domnívat, že se jedná jen o gymnastická cvičení. Stále se díváme na umění, které chce sdělovat, komentovat, provokovat, komunikovat, dotknout se. Nemůžeme nutně mluvit o abstraktním tanci, protože, jak říká McGregor – jak můžete mít abstraktní tanec, jak můžete mít tanec bez emocí, když na jeviště postavíte lidskou bytost?

foto: Serghei Gherciu | zdroj: Národní divadlo

The Second Detail slavného choreografa Williama Forsytha je jeho druhým titulem, který má Balet ND tu čest si zapsat do svého repertoáru. Balet vznikl v roce 1991 v kanadském Torontu pro soubor The National Ballet of Canada na elektronickou hudbu Thoma Willemse, která doslova pulzuje životem a energií. Podobná je i Forsythova choreografie plná čitelných odkazů ke klasickému tanci, jehož pravidla však tvůrce s radostí a nesmírným zaujetím zkoumá a porušuje. Kromě jasně strukturovaného pohybového slovníku se můžete těšit i na velice zajímavé kostýmy. Ten nejnápaditější se objeví v samém závěru…

Choreografie Handman Edwarda Cluga byla vytvořena pro mladé tanečníky souboru Nederlands Dans Theater 2 a byl to jejich entuziasmus a neopakovatelný tvůrčí esprit, který velmi silně ovlivnil výsledek. S podobnou vervou ke zkouškám přistoupili i tanečníci Baletu ND a dali dílu zase trochu jinou tvář. Tu svou. Rytmický doprovod na ně vyvíjí nemalý tlak, vše musí být dotaženo do nejmenšího detailu, každý úhel, každý pohled, každé gesto.

foto: Serghei Gherciu | zdroj: Národní divadlo

Posledním z trojlístku je dílo EDEN | EDEN britského autora Wayna McGregora. Ten se v roce 2005 nechal inspirovat operou Steva Reicha a Beryl Korot Three Tales, konkrétně částí Dolly. Balet si obdobně jako opera klade otázky ohledně etiky klonování lidské bytosti. Choreograf se pro dané téma nadchl natolik, že přesvědčil i skladatele, aby mu poskytl práva jeho hudbu použít pro balet! Z bájného Edenu přichází na svět první žena, která prochází fascinující, mnohdy velmi tvrdou cestou a proměnou. Existenciální otázky, s nimiž jsou diváci konfrontováni, nejsou jasně zodpovězeny. Své rozhřešení si totiž každý musí najít sám.

Uvádíme ve Státní opeře, pouze 5 představení v únoru 2024.

