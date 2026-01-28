Doopravdy se vyplatí spotřebič energetické třídy A? Spočítali jsme: Úspora může být daleko menší, než se zdá
28. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Energeticky šetrnější spotřebiče se v dlouhodobém horizontu vyplatí. Ale ne vždy a ne všechny.
Lepší energetická třída spotřebičů slibuje nižší provozní náklady a mělo by se proto jednat o automaticky lepší volbu. Realita ale bohužel až tak prostá není.
Především je potřeba si dát pozor na starší a novější štítky udávající energetické hodnoty: Před pěti lety, v roce 2021, totiž došlo k přeznačení štítků, a co byla dřív třída A++ či dokonce A+++, se dnes označuje prostě jako A. Starší označení A pak logicky odpovídá třeba dnešnímu D či E.
Přeznačení dává smysl, když se nad ním zamyslíte – výrobci se snaží produkovat čím dál tím úspornější zařízení a za chvíli bychom na štítcích vídali už jen desítky plusů, což by působilo divně.
I pokud se ale zaměříme výhradně na moderní spotřebiče a budeme řešit rozdíly dejme tomu mezi třídami A a B, není úspornější spotřebič vždy automaticky lepší volba. Vcelku pochopitelně je totiž potřeba kalkulovat s celkovou úsporou energie během přepokládané životnosti spotřebiče a srovnat ji s rozdílem v pořizovací ceně.
V jakém případě se ve hře točí největší peníze, je nejspíš zřejmé: U spotřebičů, které běží nonstop, tedy především u lednice.
Lednička s energetickou třídou A spotřebuje ročně přibližně 110 kWh, lednice třídy B přibližně 138 kWh, C si vezme přibližně 189 kWh a E sežere třeba už 264 kWh. Jedná se o orientační čísla, záleží samozřejmě i na výrobci a typu lednice.
Opravdu ale uspoříte? Ano, pokud se vám povede sehnat nabídku, v níž bude figurovat A i B za stejnou cenu, logicky bude automaticky lepší koupit A. Jenže to se většinou neděje.
Podívejme se na konkrétní příklad: Jednodveřová lednice Samsung třídy A momentálně stojí 21 tisíc, ta samá třídy B stojí 18 tisíc, třída C stojí 15 tisíc a třída E 9 tisíc.
Předpokládejme, že budete lednici používat deset let a elektřina bude stát modelových 6 korun za kWh.
Celkové náklady na pořízení a desetiletý provoz pak činí: 27 480 korun za A, 26 040 korun za B, 24 780 korun za C, 24 840 korun za E. Díky nižší pořizovací ceně se tak v modelové situaci paradoxně o fous vyplatí horší energetické třídy.
Pokud by ale lednice vydržela patnáct let: A by stálo 30 720 korun, B za 30 060 korun, C za 30 210 korun, E za 32 760 korun. U takto dlouhé předpokládané životnosti už se investice do úspornějšího spotřebiče začíná vracet. A kdyby lednička vydržela třeba impozantních 20 let, už by nákup třídy A dával jasný a jednoznačný smysl.
Samozřejmě se nejedná o univerzální závěr a je opravdu důsledně potřeba přihlížet k momentálním cenám, akcím, slevám a přesným rozdílům mezi jednotlivými modely a výrobci. Všeobecně se ale investice v podobě vyšší pořizovací ceny šetrnějšího spotřebiče jeví trochu jako sázka. Vsázíte se, že spotřebič vydrží. Pokud ano, vyplatí se. Pokud ne, proděláte.
Jakmile ale narazíte na nějakou slevu či akci, díky které bude třída A stát podobně nebo stejně jako B či C, veškeré úvahy pozbývají platnosti a nákup má samozřejmě jasný smysl.