Dejte pozor na konec topné sezóny! Chyby se mohou zle prodražit, snadno jim ale můžete předejít
26. 1. 2026 – 8:30 | Magazín | BS
Na jaro a konec topení si sice ještě chvíli počkáme, není od věci si však připomenout, že nestačí jen pouze otočit knoflíkem.
Svět by byl krásnější, kdyby s příchodem jara stačilo prostě zatáhnout kohouty, přepnout tlačítka, vyřadit všechny systémy z provozu a na celou věc až do dalšího podzimu kompletně zapomenout.
Život ale bohužel nebývá až tak prostý a podceněním konce topné sezóny si můžete přivodit spoustu nemilých nepříjemností.
Při konci topné sezóny je totiž podle odborníků potřeba především zkontrolovat, zda během provozu nedošlo k poškození systému a únikům vody, které by mohly mít silně negativní důsledky, kdybyste je ignorovali.
Metodika není nijak složitá: Prostě obejděte všechny trubky a prostým pohledem zkontrolujte, zda se na stěně či na podlaze někde netvoří mokré skvrny. Spoje trubek můžete i osahat kvůli případné vlhkosti, jen si samozřejmě dejte pozor, aby byl systém již vychladlý a nehrozilo popálení.
Pokud objevíte netěsnící ventil, protékající spoj či jakkoliv jinak narušené potrubí, ihned problém oznamte topenáři: Jedná se o opravu, kterou není moudré odkládat, protože situace se bude s časem jen zhoršovat.
Po vypnutí topení můžete systém také rovnou odvzdušnit, abyste se s tím pak na podzim už nemuseli trápit.
Opět se nejedná o žádnou složitou vědu. Připravte si nádobku a klíč, případně šroubovák. Na každém radiátoru najděte odvzdušňovací ventil a pomalu ho otočte proti směru hodinových ručiček. Pokud syčí, počkejte. Jakmile začne vytékat voda, je dílo hotovo a můžete ventil zase zatáhnout.
Po odvzdušnění všech radiátorů ještě nezapomeňte zkontrolovat tlak v systému: Pokud poklesl až moc, bude potřeba dopustit vodu.
Pozorní by měli být i uživatelé tepelných čerpadel: Servis se doporučuje jednou ročně, a to právě buďto po konci topné sezóny, nebo těsně před jejím začátkem. Za servisní prohlídku sice zaplatíte pár tisíc, ale ve výsledku tím můžete předejít daleko dražší havárii a nákladnějším opravám.