Dnes je středa 28. ledna 2026., Svátek má Otýlie
Počasí dnes 4°C Zataženo

Trapas před milionem lidí: Američanka způsobila poprask kvůli prošlému jídlu. Neuměla přečíst datum

28. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Trapas před milionem lidí: Američanka způsobila poprask kvůli prošlému jídlu. Neuměla přečíst datum
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Afektovaná stěžovatelka si utrhla mezinárodní ostudu při konzumaci jídla v letadle.

O tom, že se mu povede vytvořit a poslat do světa video, které se rozletí do celého světa a podívají se na něj miliony lidí, sní snad každý tvůrce obsahu, influencer, youtuber, recenzent a bůhvíkdo ještě.

Proslavit se ale vlastním trapasem už je přeci jen o něco méně žádoucí scénář. Přesně tohle se ale povedlo jisté Kerry Schwartz, která v listopadu loňského roku letěla v letadle společnosti Air Canada.

Po zkonzumování leteckého obědu si všimla data na obalu a začalo velké haló.

Mohlo by vás zajímat

Schwartz zveřejnila video, v němž ukazuje obaly od chleba a hovězího: Takhle to vypadá, když v listopadu 2025 letíte s Air Canada až potom, co všechno sníte, si všimnete, že vaše jídlo už je půl roku prošlé. Modlete se za mě,“ lomí rukama.

Modlit bychom se spíš měli za její všeobecný rozhled: Schwartz totiž přečetla datum podle amerického formátu, tedy měsíc-den-rok. Na jídle ale bylo uvedené v celosvětově daleko běžnějším formátu den-měsíc-rok. 

Co Schwartz považovala za jedenáctý červen, byl ve skutečnosti šestý listopad. A na její trapas už se podívalo skoro tři čtvrtě milionu lidí. 

Přiznat chybu se nicméně u Kerry doma nenosí a influencerka si stála za svým: „Také jsem si nejdřív myslela, že jde o jiný formát data. Ale chleba byl tvrdý jak kámen a jídlo vypadalo i chutnalo podezřele,“ psala pro People.

Mohlo by vás zajímat

„Ne! Ptala jsem se letušky a ta potvrdila, že jídlo opravdu mrazí na půl roku i poté, co projde,” tvrdila dál v komentářích ke svému videu.

Mluvčí společnosti Air Canada to nicméně kategoricky popřel: „Událost neunikla naší pozornosti a po přezkoumání to vypadá, že zákaznice špatně přečetla datum na obalu. Jídlo nebylo prošlé,“ uvedl pro Daily Hive.

Tagy:
jídlo američan Amerika letadlo trapas prošlé
Zdroje:
People, Daily Hive
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Už žádný křik a nátlak. Nová generace "šmejdů" manipuluje důchodce jinak

Následující článek

Doopravdy se vyplatí spotřebič energetické třídy A? Spočítali jsme: Úspora může být daleko menší, než se zdá

Nejnovější články