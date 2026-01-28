Trapas před milionem lidí: Američanka způsobila poprask kvůli prošlému jídlu. Neuměla přečíst datum
28. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Afektovaná stěžovatelka si utrhla mezinárodní ostudu při konzumaci jídla v letadle.
O tom, že se mu povede vytvořit a poslat do světa video, které se rozletí do celého světa a podívají se na něj miliony lidí, sní snad každý tvůrce obsahu, influencer, youtuber, recenzent a bůhvíkdo ještě.
Proslavit se ale vlastním trapasem už je přeci jen o něco méně žádoucí scénář. Přesně tohle se ale povedlo jisté Kerry Schwartz, která v listopadu loňského roku letěla v letadle společnosti Air Canada.
Po zkonzumování leteckého obědu si všimla data na obalu a začalo velké haló.
Schwartz zveřejnila video, v němž ukazuje obaly od chleba a hovězího: „Takhle to vypadá, když v listopadu 2025 letíte s Air Canada až potom, co všechno sníte, si všimnete, že vaše jídlo už je půl roku prošlé. Modlete se za mě,“ lomí rukama.
Modlit bychom se spíš měli za její všeobecný rozhled: Schwartz totiž přečetla datum podle amerického formátu, tedy měsíc-den-rok. Na jídle ale bylo uvedené v celosvětově daleko běžnějším formátu den-měsíc-rok.
Co Schwartz považovala za jedenáctý červen, byl ve skutečnosti šestý listopad. A na její trapas už se podívalo skoro tři čtvrtě milionu lidí.
Přiznat chybu se nicméně u Kerry doma nenosí a influencerka si stála za svým: „Také jsem si nejdřív myslela, že jde o jiný formát data. Ale chleba byl tvrdý jak kámen a jídlo vypadalo i chutnalo podezřele,“ psala pro People.
„Ne! Ptala jsem se letušky a ta potvrdila, že jídlo opravdu mrazí na půl roku i poté, co projde,” tvrdila dál v komentářích ke svému videu.
Mluvčí společnosti Air Canada to nicméně kategoricky popřel: „Událost neunikla naší pozornosti a po přezkoumání to vypadá, že zákaznice špatně přečetla datum na obalu. Jídlo nebylo prošlé,“ uvedl pro Daily Hive.