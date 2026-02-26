Čína představila elektromobil, který strčí diesel do kapsy
26. 2. 2026 – 15:49 | Magazín | Žanet Ka
Zatímco se evropské automobilky snaží dohnat náskok v klasických bateriích, Čína už je o dva skoky dál. Changan nejenže spustil výrobu aut na levnou sůl, ale už testuje technologii, která slibuje dojezd neuvěřitelných 1 500 kilometrů na jedno nabití. S energetickou hustotou, o které se jiným jen zdá, a dohledem umělé inteligence, přichází éra, kdy nabíječku u dálnice uvidíte jen jednou za měsíc.
Automobilový svět právě zažil zemětřesení, které může definitivně změnit pravidla hry pro elektromobilitu. Čínská automobilka Changan oficiálně představila model Nevo A06, který drží světové prvenství: je to první sériově vyráběný osobní vůz se sodíkovo-iontovou baterií na světě. Tato technologie, na které Changan spolupracoval s gigantem CATL, útočí přímo na největší slabiny současných elektromobilů.
Sodík místo lithia: Proč je sůl budoucností?
Sodíkovo-iontové baterie, kterým se pro jejich složení (sodík je součástí soli NaCl) přezdívá „solné“, představují obrovskou naději pro masové rozšíření elektromobilů. Hlavním argumentem je dostupnost. Zatímco lithium je vzácné a drahé, sodík je šestým nejrozšířenějším prvkem na Zemi. To znamená jediné: levnější a snadnější výrobu.
I když mají tyto články nižší energetickou hustotu než klasické lithium-iontové baterie, nabízejí benefity, o kterých si majitelé dnešních elektromobilů mohou v zimě nechat jen zdát.
Šampion do mrazu: Třikrát vyšší výkon v -30 °C
Největším nepřítelem dnešních baterií je chlad. Changan Nevo A06 však sází na baterii CATL Naxtra o kapacitě 45 kWh, která prošla brutálními zimními testy. Výsledky jsou ohromující:
- Výkon v mrazu: Při teplotě -30 °C vykazuje solná baterie třikrát vyšší výkon než běžné LFP baterie (lithium-železitý fosfát), které využívá například Tesla.
- Extrémní limity: Baterie si udrží neuvěřitelných 90 % své kapacity i při -40 °C.
- Provozuschopnost: Stabilní fungování vozu je garantováno až do -50 °C.
Podle čínské normy CLTC ujede tento sedan na jedno nabití 400 km. Pokud bychom použili evropský standard WLTP, dojezd se pohybuje kolem 328 km. To je pro městské a příměstské cestování naprosto dostatečná hodnota, zejména s přihlédnutím k tomu, že výkon v zimě nebude dramaticky klesat.
Nevo A06: Sedan za cenu, která šokuje
Model Nevo A06 byl sice představen už v roce 2025, ale tehdy s klasickými LFP bateriemi (dojezd až 630 km) nebo jako plug-in hybrid s extrémním kombinovaným dojezdem 2 120 km. Plně elektrická verze se v Číně prodává v přepočtu od 13 420 eur (cca 340 000 Kč). Ačkoliv cena verze se sodíkovou baterií nebyla přesně stanovena, očekává se, že bude ještě agresivnější.
Changan už teď plánuje nasazení těchto solných baterií do svých dalších značek jako Avatr, Deepal a Uni. Budoucí generace těchto baterií by navíc měly díky neustálému vývoji CATL dosáhnout dojezdu až 600 km.
Budoucnost: 1 500 km a umělá inteligence
Pokud vám solné baterie připadají jako velký skok, Changan už plánuje další. Do třetího čtvrtletí roku 2026 chce vyrobit první vozy s polovodičovými bateriemi (solid-state) pod označením „Golden Bell“.
Tato technologie má parametry, které znějí jako sci-fi:
- Energetická hustota: 400 Wh/kg (pro srovnání, sodíková Naxtra má 175 Wh/kg).
- Dojezd: Více než 1 500 kilometrů na jedno nabití.
- AI diagnostika: Bezpečnost baterie budou v reálném čase hlídat algoritmy umělé inteligence pro vzdálenou diagnostiku.
Masová výroba těchto polovodičových zázraků je naplánována na rok 2027. Changan, který má již nyní zastoupení v Německu, Itálii a Velké Británii, tak jasně dává najevo, že chce být lídrem nové éry mobility.