Zapomeňte na pohádky. Budoucí královna prochází armádním drilem
24. 2. 2026 – 15:19 | Magazín | Žanet Ka
Španělsko sleduje každý její krok. Princezna Leonor může být první vládnoucí královnou po více než sto padesáti letech- a všechno nasvědčuje tomu, že bude jiná, než čekáme.
Když se řekne španělská královská rodina, většina lidí si vybaví krále Filipa VI. a královnu Letizii- pár, který během své vlády přetavil tradici do moderní podoby. Ale v pozadí všeho stojí někdo ještě mladší a možná ještě důležitější: korunní princezna Leonor. Naděje španělské monarchie, žena, která by se po více než 150 letech mohla stát první vládnoucí královnou ve své zemi a která už teď pracuje na tom, aby tuto roli naplnila s grácií a připraveností.
Leonor de Borbón y Ortiz, narozená 31. října 2005 jako nejstarší dcera španělského krále Filipa VI. a královny Letizie, vstoupila do historie už svým postavením. Je oficiální následnicí španělského trůnu- titul, který se jí dostal v době, kdy se její otec stal králem. S tím přichází nejen zář reflektorů, ale i cílené přípravy na roli, která je mnohem víc než jen ceremoniální funkcí.
Vzdělání, které přesahuje hranice
Leonor dostala od útlého věku vzdělání s jasným cílem: nebýt jen titulární panovnicí, ale lídrem s porozuměním světu, který se rychle mění. Svou středoškolskou školu absolvovala v UWC Atlantic College ve Walesu, prestižní mezinárodní instituci, která klade důraz na akademickou excelenci i kulturní otevřenost. Tam se ponořila do studia společensko-vědních oborů, posílila své jazykové dovednosti a navázala přátelství s vrstevníky z celého světa.
A právě jazyky jsou jedním z nejzajímavějších rysů její přípravy. Leonor je přirozeně plynulá ve španělštině (kastilštině), kterou používá doma i při oficiálních projevech, a díky své výchově a školní docházce ovládá také angličtinu a katalánštinu. Kromě toho se věnuje dalším jazykům včetně galicijštiny, baskičtiny, francouzštiny, základům arabštiny i čínštiny, což z ní dělá skutečně multikulturní a univerzální hlas Španělska na mezinárodní scéně.
Koruna bez úlev
Přestože je Leonor teprve dvacet let, její role je reálná a náročná. Už v osmnácti letech složila slavnostní přísahu, kterou se zavázala respektovat španělskou ústavu, zákony státu a práva všech občanů- úkon, který ji opravňuje zastupovat svého otce, pokud by byl nezpůsobilý vykonávat funkci krále.
Tato formalita však není jen ceremonií. Jde o symbol mladé ženy, která přijímá odpovědnost za svou zemi s taktem a klidem, který by zvládl málokdo mnohem starší. Je to hlas, který Španělé slyšeli s respektem, a to i při projevech před veřejností, kde se nebála vystoupit sama bez rodičů po svém boku.
Vojenská příprava: Královna jako vrchní velitelka
Jedním z mála aspektů, které odlišují Leonor od mnoha jiných následnic trůnu, je její intenzivní vojenský výcvik. V srpnu 2023 nastoupila na tříletý vojenský program, který ji postupně provádí přípravou v pozemních, námořních i leteckých silách, přesně tak, jak to dělali její otec i dědeček před ní.
Výcvik probíhá na různých akademiích: od pozemení vojenské akademie v Zaragoze, přes námořnictvo v Marínu až po leteckou akademii v San Javieru. Všude tam Leonor nosí uniformu kadetky a podstupuje stejný dril jako ostatní studenti, tedy žádné zvláštní úlevy, žádné výjimky.
Jejím cílem není jen získat vojenskou zkušenost jako formalitu. Jako budoucí vrchní velitelka španělských ozbrojených sil se chce opravdu orientovat v komplexních úkolech, které role monarchy obnáší. A její úspěchy zatím potvrzují, že je k tomu více než připravená.
Symbol moderní monarchie
Princezna Leonor je často vnímána jako symbol nové generace evropské šlechty- vzdělané, jazykově vybavené, otevřené světu a připravené vzdorovat nárokům moderní doby. V 21. století, kdy monarchie vnímáme nejen jako tradici, ale i jako aktivní instituci, která musí mít co nabídnout v otázkách diplomacie, bezpečnosti i společenské odpovědnosti, je její profil inspirující.
Co je na Leonor nejvíc fascinující, je právě ten kontrast. Na jedné straně mládí, světová škola a jazykové schopnosti, na druhé robustní vojenský výcvik a závazek ke službě.