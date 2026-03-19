Nejdražší kytara všech dob je prodaná. Cena překonala i tu Kurta Cobaina
19. 3. 2026 – 16:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Legendární kytara Black Strat Davida Gilmoura padla za stovky milionů korun a přepsala historii aukcí. Nástroj, který definoval zvuk Pink Floyd, tak znovu dokazuje, že hudební ikony mají nevyčíslitelnou hodnotu.
Kytara, která psala hudební dějiny, znovu šokovala svět. Legendární Black Strat, neodmyslitelně spojená se zvukem Pink Floyd, se prodala za přibližně 335 milionů korun a stala se vůbec nejdražší kytarou v historii. Nástroj, na který hrál David Gilmour při vzniku některých z nejikoničtějších skladeb všech dob, tak znovu dokázal, že hudební legendy mají cenu zlata.
Aukce, kterou pořádala Christie's v New York, přinesla napětí jako z hollywoodského filmu. Po 21 minutách přihazování padla konečná částka, která překonala dosavadní rekord téměř dvojnásobně. Dosavadním držitelem byl Kurt Cobain se svou kytarou Martin D-18E, která se v roce 2020 prodala za zhruba 138 milionů korun. Tentokrát ale šlo o jinou ligu.
Gilmour koupil černý Fender Stratocaster v roce 1970 a brzy z něj udělal svůj hlavní nástroj. Black Strat ho provázela na pódiích po celém světě i ve studiu při nahrávání zásadních alb, jako jsou The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals a The Wall. Právě na této kytaře vznikaly nezapomenutelné kytarové pasáže, které definovaly celou generaci posluchačů.
Kytara, která měnila dějiny hudby
Black Strat nebyla jen obyčejný nástroj. Byla to Gilmourova laboratoř. Neustále ji upravoval, měnil krky, snímače i další komponenty, vrtal do ní a testoval nové zvuky. Díky tomu získala unikátní charakter, který nelze jednoduše napodobit. A právě tento zvuk se stal jedním z pilířů identity Pink Floyd.
Kytara zazněla i při legendárním vystoupení v Pompeii, které bylo zachyceno ve filmu Pink Floyd: Live at Pompeii. V opuštěném amfiteátru, bez publika, vznikla jedna z nejikoničtějších hudebních nahrávek všech dob.
Po rozpadu kapely v 80. letech šla kytara na čas stranou. Gilmour ji dokonce zapůjčil Hard Rock Cafe Dallas, kde se stala atrakcí pro fanoušky. Když se ale v roce 2005 Pink Floyd znovu sešli na koncertě v londýnském Hyde Parku, Black Strat se triumfálně vrátila na pódium. Podle svědků se Gilmour s nástrojem okamžitě znovu propojil, jako by se setkal se starým přítelem.
Zajímavostí je, že kytara už jednou změnila majitele. V roce 2019 ji na aukci koupil americký miliardář Jim Irsay za přibližně 92 milionů korun. Tehdy Gilmour otevřeně přiznal, že je připraven se s nástrojem rozloučit. Podle něj mu kytary daly vše a nastal čas, aby pokračovaly dál.
Aukce, která přepsala rekordy
Současný prodej byl součástí obrovské sbírky Jima Irsaye, bývalého majitele týmu Indianapolis Colts. Aukce zahrnovala desítky unikátních předmětů z hudby, filmu i sportu a připomínala spíš přehlídku kulturní historie než obyčejný prodej. Celkem 44 položek vyneslo přibližně 1,93 miliardy korun.
Vedle Black Strat se prodaly i další legendární kusy. Například další kytara Kurt Cobain, modrý Fender Mustang ze slavného klipu Smells Like Teen Spirit, která dosáhla ceny asi 159 milionů korun. Obrovský zájem byl také o předměty spojené s The Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton nebo Miles Davis.
Nešlo ale jen o hudbu. Dražily se i artefakty spojené s filmem a sportem, včetně rukopisů, nástrojů a osobních předmětů ikon 20. století. Část výtěžku navíc poputuje na charitu, čímž aukce získala i silný lidský rozměr. Proč je ale právě tato kytara tak cenná? Není to jen o materiálu nebo značce Fender. Je to o příběhu, emocích a hudbě, která ovlivnila miliony lidí. Black Strat je symbolem kreativity, experimentování a odvahy posouvat hranice.
Její rekordní prodej tak není jen zprávou ze světa aukcí. Je to připomínka toho, jak obrovskou sílu může mít hudba a jak hluboko se může zapsat do lidské historie. Ať už skončila kdekoliv, jedno je jisté — její příběh zdaleka nekončí.