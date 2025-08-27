Dnes je středa 27. srpna 2025., Svátek má Otakar
Manželé Zuzana a Jan dokázali nemožné: Ze zbouraného domu vyrostl projekt, po kterém touží investoři i milovníci hor

27. 8. 2025 – 11:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Manželé Zuzana a Jan dokázali nemožné: Ze zbouraného domu vyrostl projekt, po kterém touží investoři i milovníci hor
Za vznikem projektu stojí manželé Jan a Zuzana Lešákovi – a právě Zuzana Lešák Černá, uznávaná módní návrhářka, vtiskla celé rezidenci osobitý rukopis. Její cit pro detail a estetiku se propsal i do architektonického řešení, díky čemuž Jezerní Rezidence v Železné Rudě působí jako harmonické spojení současného designu a šumavského genia loci. Nejde o další anonymní stavbu v horách, ale o promyšlený projekt, který od prvního pohledu dýchá respektem k místu a propojuje moderní architekturu s udržitelnými technologiemi.

Důvod, proč manželé Lešákovi zvolili právě toto místo, byl jasný – jedná se o chráněnou krajinnou oblast, kde už nové stavby v budoucnu nevzniknou. Pro budoucí majitele to znamená jedinečnou jistotu, že jejich výhledy do šumavské zeleně a klid okolní přírody zůstanou nedotčené. Na místě dnešní rezidence kdysi stával starý dům s restaurací, který už dávno ztratil svůj půvab. Manželé se proto rozhodli začít znovu, doslova od základů – starý objekt nechali odstranit a nahradili jej zcela novou stavbou, navrženou v souladu s přísnými pravidly CHKO. Výsledkem je projekt, který nejen ctí okolní krajinu, ale zároveň nabízí moderní komfort a estetiku.

Když jsme s manželem přemýšleli o novém projektu, bylo od začátku jasné, že Šumava bude na prvním místě. Je to naše srdeční místo, kam jsme vždy rádi jezdili, nadechovali se čerstvého vzduchu a obdivovali místní přírodu. Chtěli jsme vytvořit prostor, který tu krásu podtrhne a umožní ji naplno prožít i dalším lidem,“ vysvětluje Zuzana Lešák Černá.

Rezidence v srdci Šumavy: Luxus v chráněné  oblasti

Na první pohled je jasné, že tahle rezidence není jen další dům v horách. Architekti dokázali propojit moderní design s respektem k přírodě tak, aby stavba působila jako přirozená součást chráněné krajiny. Kombinace dřeva, kamene a velkoformátových oken dává domu útulnost i nadčasový výraz.

Autorem architektonického řešení je Ing. Ivan Šillar, který rezidenci vtiskl nejen osobitý vzhled, ale i energeticky a ekonomicky udržitelný směr. Stavba je navržena do tvaru písmene „L“ a disponuje jedním částečně podzemním podlažím, jedním nadzemním a podkrovím s galerií. Zajímavostí je zelená střecha, která slouží jako terasa pro apartmány v prvním podlaží.

Použité materiály – dřevo, kámen, sklo – spolu s ekologickými technologiemi, například tepelnými čerpadly, reflektují snahu stavět moderně, ale citlivě vůči okolní krajině. Atmosféra interiérů kombinuje moderní minimalismus s přírodními prvky, což vytváří nadčasový styl s duší.

Není proto překvapením, že se tato rezidence ocitá v nabídce těch nejlepších – v rukách makléřů KW Luxury, kteří ji prezentují jako výjimečnou investici i místo pro život v luxusu.

Chodba, která propojuje s přírodou

Chodba Jezerní Rezidence není jen spojnicí apartmánů, ale emocionálním mostem k okolní krajině. Ručně malované motivy šumavských hor a lesů vytvářejí dojem, že se příroda vlévá přímo dovnitř.

Autenticitu umocňují kmeny bříz, směrovky z masivního dřeva a lavice z hrubě opracovaných špalků. Každý detail je navržen tak, aby vyvolal pocit klidu a návratu k podstatě.

Kuchyně, kde se moderní komfort snoubí s harmonií a stylem

Kuchyňské kouty jsou navrženy s důrazem na funkčnost, estetiku i propojení s okolní krajinou. Linky vyrobené na míru využívají kvalitní laminátové povrchy v matné či polomatné úpravě a doplňuje je pracovní deska i obklad v dekoru dřeva, který do interiéru vnáší teplo a přirozenost. Styl se liší podle charakteru apartmánu – někde dominuje světlá minimalistická varianta, jinde kontrastní tmavé provedení s masivním stolem a čalouněnými židlemi v tlumených tónech. Nechybí ani hravější akcenty, například sytě žluté židle u kulatého stolu, které fungují jako designový prvek.

Hlavním sjednocujícím prvkem všech kuchyní je práce s dekorem přírodního dřeva, jenž okamžitě upoutá zrak a odkazuje na šumavské lesy. Stejný motiv se objevuje i na jídelních stolech a doplňcích, což zajišťuje útulnou atmosféru. Druhou výraznou dominantou jsou velkoformátové tapety s motivem lesa či bříz, které vytvářejí iluzi, že příroda doslova vstupuje do interiéru. Díky tomu kuchyňské kouty nepůsobí jen prakticky, ale stávají se estetickým a emocionálním centrem bytu.

Ložnice s atmosférou klidu a světla

Ložnice v Jezerní Rezidenci ukazují, že i rekreační apartmán může nabídnout komfort plnohodnotného domova. Dominantním prvkem interiéru je velká čalouněná postel v neutrálních tónech, doplněná kvalitním ložním prádlem a hřejivou kostkovanou dekou. Nábytek je zvolen střídmě – vedle postele stojí minimalistické noční stolky ve výrazné žluté barvě, které prostor příjemně oživují a dodávají mu osobitý charakter.

Celý prostor zaplavuje přirozené denní světlo díky velkoformátovým francouzským oknům, která zároveň propojují ložnici s venkovní terasou. Obyvatelé tak mají ráno možnost otevřít dveře a vyjít přímo ven – nadechnout se čerstvého šumavského vzduchu nebo si vychutnat první šálek kávy na soukromém dřevěném decku.

Zatímco základ interiéru tvoří jemné a neutrální barvy, akcenty v podobě žlutých židlí či dekorativních doplňků dodávají prostoru hravost a energii. Kombinace šedých, bílých a přírodních tónů s kontrastními prvky vytváří atmosféru, která je klidná, ale zároveň vizuálně zajímavá.

Koupelna jako soukromé wellness

Koupelny v Jezerní Rezidenci jsou důkazem, že i technické zázemí může být designovým zážitkem. Architekti zde vsadili na kombinaci přírodních prvků a moderního minimalismu. Dominantou je velkoformátový obklad s imitací dřeva, který přináší do prostoru hřejivost a připomíná okolní šumavské lesy. V kontrastu s ním působí čisté betonové nebo mramorové stěny a elegantní černé baterie, které interiéru dodávají moderní akcent.

Charakter koupelny určují také kulatá zrcadla s podsvícením, která nejen prakticky osvětlují prostor, ale zároveň navozují atmosféru wellness. Díky nim působí koupelna větší, otevřenější a dodává uživateli pocit luxusu.

Nechybí prostorný sprchový kout s dešťovou sprchou, který je od zbytku místnosti oddělen pouze skleněnou zástěnou. Tento prvek zachovává vzdušnost a zároveň podtrhuje minimalistickou linii designu. Dřevěné detaily, například odkládací desky pod umyvadly, odlehčují prostor a spojují funkčnost s estetikou.

Ohromující výhledy

Prostorné a dechberoucí terasy jsou srdcem celého projektu – plynule navazují na interiér a otevírají jej do šumavské krajiny. Dominantní dřevo působí hřejivě a přirozeně, zároveň propojuje moderní architekturu s okolní přírodou.

Velkorysé horní terasy nabízejí prostor pro posezení i soukromou relaxační zónu, zatímco menší přízemní předzahrádky lákají k intimnějšímu odpočinku. Jednoduchý ratanový a kovový nábytek podtrhuje čistotu konceptu a posiluje atmosféru klidu.

Každá terasa se tak stává prodloužením obývacího prostoru – místem, kde si obyvatelé mohou naplno vychutnat harmonii šumavské přírody.

Kouzlo detailu v interiéru

Interiér nezakládají jen velké plochy, ale především drobnosti, které mu dodají duši. Dekorace s jeleny ze dřeva a kovu okamžitě evokuje atmosféru hor, masivní jídelní stůl s autentickou kresbou dřeva podtrhuje útulnost a černé svícny přidávají kontrast. V chodbě zase vyniká minimalistický věšák, který je funkční a elegantní zároveň.

