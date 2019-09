Děti a zdravé oči: Jak začít nový školní rok se správnými návyky

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

První školní týden mají děti už za sebou a s ním přichází i větší zátěž pro jejich oči. Co mohou rodiče udělat pro to, aby se jejich dětem oči zbytečně nekazily?

Základem je naučit své ratolesti jednoduchým návykům, jak o oči pečovat během vyučování, psaní úkolů, ale také tělocviku a na kroužcích.

Kontrola u očního lékaře

Jestliže jste to nestihli před nástupem do nového školního roku, zajděte s dítětem na prohlídku k očnímu lékaři co nejdříve. "Pokud jde o odhalování očních vad, věk hraje velkou roli, a čím dříve se na případnou vadu přijde, tím větší je šance na její úspěšné léčení. Při zanedbání naopak může hrozit rozvoj tupozrakosti nebo šilhání," vysvětluje optometrista Daniel Szarvas.

Podle doporučení očního lékaře pak zkonzultujte s paní učitelkou, do jaké vzdálenosti od tabule je vhodné školáka posadit. Pokud vaše dítě nosí kontaktní čočky, ujistěte se, že s nimi dovede samostatně manipulovat, a pro jistotu s jeho potřebami obeznamte vyučující, případně vychovatelky v družině.

Práce s počítačem

Mladší školáci využívají počítač nejčastěji ve volném čase k hraní her, ti starší už na něm ale často připravují úkoly do školy. Zkrátka, ať se vám to líbí nebo ne, školák bude pravděpodobně v průběhu školního roku trávit několik hodin denně u počítače, nemluvě o chytrých telefonech a tabletech.

"Dobrá zpráva je, že záření monitoru samo o sobě oči nekazí, jak se obecně traduje. Tedy alespoň ne z hlediska dioptrií. Kvůli zvýšenému soustředění oka na monitor a snížené frekvenci mrkání ale oko vysychá a dítě může pociťovat únavu, pálení očí nebo vidět rozostřeně," konstatuje Szarvas.

Řešením je nastavení rozumné doby strávené u počítače, což je podle odborníků okolo dvou hodin denně. Od únavy očí dále pomáhají pravidelné přestávky, během nichž je dobré dívat se pro změnu do dálky, například z okna, nebo vyzkoušet oční gymnastiku. Vedle počítače pak může dítě mít zvlhčující kapičky, které nahradí nedostatek slz v oku. Důležité je také mít správně nastavený jas monitoru, který by měl korespondovat s osvětlením okolního prostředí. Čím větší je okolo tma, tím nižší by měla být úroveň jasu monitoru.

Učení a domácí úkoly

Stejně jako se dioptrie nezvyšují při práci s počítačem, nekazí si dítě oči ani během učení a psaní domácích úkolů. Důležité je myslet zejména na správné osvětlení pokoje.

Psací stůl by měl mít dostatek přirozeného světla. Při umisťování stolu je potřeba brát v úvahu, zda je dítě pravák nebo levák, aby si při psaní nestínilo rukou. Pozor ale na přímé sluníčko, jeho světlo může být unavující. Na stole by měl být také zdroj doplňkového světla, nejlépe LED dioda nebo zářivka. Obyčejná žárovka vyzařuje žluté světlo, které má spíše uklidňující a tlumící účinek, a hodí se tedy spíše ke čtení před spaním. Z hlediska intenzity by tedy mělo být světlo co nejpodobnější dennímu světlu, které unavuje oči co nejméně.

Tělocvik a kroužky

Nosí vaše dítě brýle? Pak možná řešíte problém, jak s nimi naložit během hodin tělocviku, v družině nebo při sportovních kroužcích. Při těchto aktivitách jsou samozřejmě brýle nepohodlné, neumožňují dobré periferní vidění a můžou se dokonce rozbít a dítě poranit. Existují i brýle určené pro děti, které mají měkké ohebné nožičky a nerozbitná sklíčka, nicméně z hlediska pohodlí a periferního vidění jsou vhodným řešením jednodenní kontaktní čočky, které dítě nosí jen v den, kdy má v plánu sportovat.

"Dítě může kontaktní čočky bez problému nosit od takového věku, kdy je schopno porozumět tomu, jak je potřeba o ně pečovat. Jiné omezení věkem není. Dokonce jsou i případy, kdy se pomocí čoček korigují oční vady u malých miminek," uzavírá Daniel Szarvas.