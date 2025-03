Babiše se zeptali na velikost přirození. Odpověděl

Expremiéra otázka sice trochu vykolejila, ale nakonec se ze sebe dostal odpověď

Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je známý aktivitou na sociálních sítích. Pravidelně sdílí útržky ze života a odpovídá na dotazy sledujících. Respektive dělá to, co mu vymyslí jeho PR tým, ale to na pointě nic nemění: Babišovi totiž dorazil dotaz velmi na tělo.

„Kolik metrů má vaše pohlavní přirození?“ nebál se zvídavec z expremiérova publika.

Babiše jen tak něco nerozhodí, jak všichni víme, ale o intimních místech zřejmě až tak často nemluví: „Takovou otázku jsem ještě neměl,“ přiznal.

Pak ale odpověděl: „Není to jako v Africe, no ale dobrý. Co bych s tím dělal, kdyby to bylo tolik metrů. Ale díky za dotaz,“ smál se.

Zdá se, že Babiš je se svou výbavou spokojen. Čekal někdo něco jiného?