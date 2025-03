Tři znamení zvěrokruhu, kterým letos jarní energie nejvíc pomůže ke štěstí

Síla života se probouzí a svět je plný živoucí, jiskrné energie. Některá znamení se mohou těšit na přílivovou vlnu nových příležitostí, jiná by měla spíš zpomalit.

Blíženec

Podvojná nátura vrozená lidem zrozeným ve znamení Blížence bude letos na jaře nebývale rezonovat s rozvětvenými proudy živoucí energie. Dominantnější jedinci budou mít řadu možností, jak si polepšit v práci i v soukromém životě, jen to nesmí přehánět a věnovat se pokroku na úkor svých blízkých. Takový přístup by se totiž mohl šeredně vymstít.

Ani klidnější Blíženci neodejdou zkrátka. Pečení holubi sice opět sami od sebe nedorazí, ale přijde čas, kdy bude mimořádně snadné zaujmout asertivní postoj i pro Blížence, kteří na to běžně nebývají zvyklí. A výsledky budou veskrze pozitivní.

Řada možností bude během jara též záviset na schopnosti dobré komunikace, ale to bude tentokrát spíše hod mincí. Výmluvnost a elokvence Blížencům zpravidla nečiní problém, ale stejně tak pro ně nebývá snadné neříct až moc. A právě to bude brzy potřeba: Držet jazyk za zuby ve vhodnou chvíli a promluvit v tu ještě vhodnější.

Štír

Pro Štíry nabere jarní energie především citovou podobu. Rozkvetlý svět je zkrátka místo pro lásku a Štíři budou letos mít dveře ke štěstí otevřené v celé šíři. Nezadaní se musí náležitě rozhlížet, protože příležitostí k seznámení bude hned několik. A zadaní naopak budou mít možnost své vztahy ještě prohloubit a upevnit.

Hlavní je ale potřeba zachovat klid a soustředit se na naslouchání, vnímání podnětů od druhých. Štírové dovedou být nesmírně loajální, ale také ostří, bojovní a svolní k hněvu, když na to přijde. Na jaře je ale potřeba, aby nepřišlo: Hněv a zlost mezi květy nemá místo, výsledek by byl jen smutek a lítost nad něčím, co už se nedá vzít zpět.

Zároveň ale není potřeba ustupovat až k okraji útesu. Štíři bývají často tvrdohlaví, ale to není úplně vždycky jen na škodu: Stůjte si za svým, pokud jste si jistí.

Panna

Panny často mívají blízko k mírně melancholickým náladám, ale ničeho takového se v záplavě letošní jarní síly bát nemusí. Naopak přijde nečekaná, neobvyklá vitalita, díky které se Panny nebudou moci ani zastavit. Po odkladech konečně zvládnou zařídit všechno, co bylo v plánu, a dokonce zbude čas i na zasloužený odpočinek.

Lidé ve znamení Panny nezřídka preferují hmatatelné, praktické záležitosti před abstraktní, nekonkrétní činností. A byť se energie probouzejícího života v novém ročním období nedá plně kvantifikovat, Pannám tentokrát pomůže k pevnějšímu uchopení sebe sama a lepšímu definování vlastních potřeb. Což může znít jako maličkost, ale není: Vědět, co vlastně chce, je pro člověka velmi zásadní přínos. Může si za tím pak totiž lépe jít.

Při vymezování mantinelů je ale letos potřeba dát mimořádný pozor. Panny umí dobře formulovat kritiku a analyzovat situaci, jenže ne vždycky všichni pochopí, že jsou jejich komentáře myšlené dobře. Dejte během jara vědět ostatním, co potřebujete, jistě. Ale jemně. Něžně. Žádné kladivo a kovadlina, ne, použijte metaforický štěteček a prachovku.