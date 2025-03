Půvabná Míša Nosková: Prošla si peklem, ale přežila. S novou láskou už se zase dokáže smát

Sympatická zpěvačka vyrazila do společnosti s novou láskou a vypadá to, že je konečně šťastná.

Půvabná zpěvačka Michaela Nosková konečně zase jednou vyrazila mezi lidi. Na premiéře muzikálu Děti ráje 2 si náležitě užívala po boku svého nového partnera. Při té příležitosti si krátce promluvila s redaktory magazínu eXtra.cz.

Ani na ní nebylo vidět, čím si vlastně prošla. Míša totiž měla zásadní smůlu na volbu přítele: V předchozím vztahu s Jindřichem Čandou trpěla, a to ani ne v nějakém přeneseném významu slova, protože bývalý se na ní měl dokonce dopouštět násilí. Ani po rozchodu, který potřebovala jak sůl, ale ještě není dramatu konec, protože se s expřítelem dál soudí o dceru.

Všechny strasti ale jako by na chvíli mizely, když se zahledí do očí své nové opory. Míša našla lásku s fotografem Janem Kolmanem a vypadá to, že tentokrát už je všechno na nejlepší cestě.

Vztah přitom nevznikl tradiční cestou, tedy že se dva potkají a hned si padnou do oka. Spíš právě naopak, dvojice se zná už velmi dlouho: „My se s Honzou vlastně známe od roku 2005, co jsem byla v SuperStar a on tehdy fotil na té druhé straně. Takže se známe dlouho, ale tak nějak k tomu došlo, že jsme se potkali, když jsem potřebovala nafotit nějaké věci,“ usmívá se Míša.

„My se známe dvacet let, pracovně jsme si vídali, ale vždycky jsme někoho měli, takže nás to nikdy nenapadlo. A teď se to tak setkalo, že jsme byli oba dva single a po focení jsme se trošku víc zakecali, pak drink, večeře a tak,“ přikyvuje Jan.

„Jako je to zajímavé, protože ty vztahy začínají, jakože tě něco bouchne do očí a letíš a jsi jako nahoře, tady to bylo takové pozvolné a o to je to zajímavější, protože to je pořád silnější a silnější. A díky tomu, že jsme kámoši, tak tam nebyly žádný ty kecičky kolem,“ dodal ještě na konto dynamiky nového vztahu sympatický fotograf.