Demokraté odsuzují Trumpovu snahu změnit volební výsledky

Reagovali tak na zveřejněnou nahrávku sobotního telefonátu, v níž Trump říká státnímu tajemníkovi Georgie Bradu Raffenspergerovi, že je třeba "najít" dostatečný počet hlasů na zvrácení výsledku prezidentských voleb v tomto státě. Výroky už odsoudili i někteří republikáni, prezident se k obsahu telefonátu bezprostředně nevyjádřil.

"Slyšeli jste o té nahrávce telefonátu? To byl hlas zoufalství a nestydaté, troufalé zneužití moci prezidentem Spojených států," uvedla zvolená viceprezidentka Kamala Harrisová v neděli v Georgii, kam přijela podpořit demokratické kandidáty před vyvrcholením druhého kola místních voleb do Senátu USA.

Někdejší demokratický prezidentský uchazeč Julian Castro na twitteru napsal, že "prezident Spojených států vydírá státní úředníky ve snaze ukrást volby, které prohrál". Jeho přístup je "zločinný a nebezpečný", dodal Castro. Podle demokratického senátora Dicka Durbina Trumpovo počínání nezasluhuje nic jiného než "kriminální vyšetřování".

Agentura AP prezidentův telefonát s nejvyšším volebním úředníkem Georgie označuje za nejnovější kapitolu bezprecedentní snahy úřadující hlavy státu změnit výsledek svobodných voleb prostřednictvím nátlaku na státního činitele. Trump v této souvislosti v posledních týdnech vyvíjel tlak i na guvernéra Georgie Briana Kempa nebo republikánského lídra státu Arizona, kde prezident rovněž se svým volebním rivalem Joem Bidenem těsně prohrál. V Georgii se po listopadových volbách hlasy počítaly celkem třikrát a konečným výsledkem je Bidenovo vítězství o 11 779 hlasů.

"Podívejte se, chci udělat jenom jedno: Chci jen najít 11 780 hlasů, což je o jeden víc, než máme. Protože ten stát jsme vyhráli," řekl mimo jiné v sobotním telefonátu Trump Raffenspergerovi. Prezident také poukazoval na úterní druhé kolo senátních voleb v Georgii, kvůli nimž je "opravdu důležité", aby se Raffensperger a jeho lidé "zítra (v neděli) potkali a zapracovali na těch číslech".

Státní tajemník, který je stejně jako Trump republikán, ale prezidentova tvrzení odmítl. "Prezidente Trumpe, měli jsme několik žalob a museli jsme u soudu čelit stížnostem a tvrzením. Nesouhlasíme, že jste vyhrál," cituje Raffenspergera AP. O rozhovoru, kterého se účastnil i personální šéf Bílého domu Mark Meadows a právníci obou stran, nejdříve v neděli informoval deník The Washington Post, následně se k nahrávce dostala i další média.

S kritikou pak přišli i někteří republikáni. Kongresman Adam Kinzinger na twitteru napsal, že Trumpovo chování je "naprosto příšerné". "Ten telefonát je hodina koncentrovaného dezinformačního šílenství... Co bude následovat, včetně případného krveprolití, za to ponesou zodpovědnost Trump a stěžovatelé," dodal bývalý šéf federální bezpečnostní agentury CISA Chris Krebs. Raffensperger i další činitelé v Georgii a dalších státech čelí v návaznosti na volební dezinformace vlně výhrůžek.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!