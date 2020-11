Trump to zkouší hrubou politickou silou. Troufne si obejít verdikt voličů?

Trump poprvé od minulého pátku předstoupil před zástupce médií, ti však ani tentokrát nedostali odpovědi na otázky ohledně bezprecedentního povolebního dění. Po projevu o iniciativě týkající se cen léků šéf Bílého domu odešel z místnosti pro tiskové konference, aniž reagoval na jediný dotaz.

Scénář byl takřka totožný jako před týdnem, kdy Trump na zahradě Bílého domu komentoval epidemickou situaci ve Spojených státech a zprávy o potenciální vakcíně na covid-19. I tentokrát po úvodním prezidentově projevu promluvili další představitelé vlády, načež hlava státu za pokřiku novinářů odešla z pódia.

Páteční "zpravodajská konference" se týkala nových opatření s cílem snížit ceny léků, Trump nicméně v jistých momentech odkazoval i na prezidentské volby. Prohlásil například, že byl během kampaně terčem "negativní reklamy" velkých farmaceutických firem. Následně řekl, že vyhrál a dodal: "Ale to víte, to se dozvíme. Skoro 74 milionů hlasů."

Bidena ovšem volilo o několik milionů Američanů více, bývalý viceprezident byl už před skoro dvěma týdny respektovanými médii označen za vítěze souboje o Bílý dům a jednotlivé americké státy už začínají výsledky potvrzovat. Po ručním přepočtu všech hlasů byl nyní potvrzen jako vítěz i ve státě Georgia, kde demokrat zvítězil naposledy v roce 1992.

Podle propočtů amerických i světových médií získal Trump 232 hlasů ve sboru volitelů, zatímco Biden 306. Hlasování volitelů, které potvrdí nového prezidenta Spojených států, je na programu 14. prosince. Trump stále porážku odmítá uznat s odkazem na údajné nesrovnalosti při zpracovávání hlasů a jeho administrativa nespolupracuje s Bidenovým týmem, což komplikuje beztak složitý proces nástupu nové vlády.

Krátce před prezidentovým pátečním vystoupením před novináře předstoupila poprvé od začátku října i Trumpova mluvčí Kayleigh McEnanyová. I ona zdůraznila, že Trumpa volil mimořádně vysoký počet Američanů, a prohlásila, že Trumpovi před čtyřmi lety nebylo dopřáno "spořádané předání moci". Pasáž z Trumpova inauguračního projevu z ledna 2017 ovšem vyznívá jinak. "Každé čtyři roky se scházíme na těchto schodech, abychom provedli spořádané a poklidné předání moci. A my jsme vděční prezidentu (Baracku) Obamovi a první dámě Michelle Obamové za jejich laskavou pomoc během tohoto střídání," řekl tehdy nastupující prezident.

Kayleigh McEnany claims Trump was never allowed a proper transition. But here's Donald Trump in his 2017 inaugural address saying he is "grateful" to the Obamas for "their gracious aid throughout this transition." pic.twitter.com/A2R4gAUVWn