Tyhle celebrity mají mozky na úrovni profesorů
16. 1. 2026 – 9:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Sláva, peníze a červené koberce často zakrývají fakt, že některé hvězdy mají za sebou víc než jen herecký talent nebo hudební úspěch. Řada známých tváří vystudovala prestižní univerzity, získala doktoráty a mohla by se bez problémů uživit i mimo svět showbyznysu. Přehled celebrit s vysokým vzděláním ukazuje, že mozek a charisma se nevylučují, ale naopak často jdou ruku v ruce.
Svět celebrit si často spojujeme s červenými koberci, bulvárem a rychlou slávou. Méně už se mluví o tom, že řada známých osobností dosáhla velmi vysokého vzdělání, často na nejprestižnějších univerzitách světa. Pro některé z nich bylo studium pojistkou, pro jiné vášní nebo paralelní cestou vedle umělecké kariéry. Následující přehled ukazuje, že inteligence, píle a akademická disciplína nejsou v rozporu s herectvím, hudbou ani komedií.
Jodie Foster
Jodie Foster patří k herečkám, které se dokázaly prosadit nejen před kamerou, ale i v akademickém prostředí. Vystudovala Yale University, kde se věnovala literatuře se zaměřením na afroamerická studia. Studium dokončila s vyznamenáním a i během herecké kariéry kladla důraz na intelektuální růst. Je známá svou jazykovou vybaveností, plynně hovoří francouzsky a často dabuje své filmy právě v tomto jazyce. Foster dlouhodobě ukazuje, že vzdělání může být pevnou součástí identity hollywoodské hvězdy.
Brian May
Brian May je ukázkovým příkladem člověka, který dokázal propojit svět vědy a populární hudby. Ještě před raketovým úspěchem skupiny Queen studoval astrofyziku na Imperial College London. Studium sice přerušil kvůli hudební kariéře, ale po letech se k němu vrátil a získal doktorát. Aktivně se podílí na výzkumu meziplanetárního prachu a často přednáší o astronomii. May tak dokazuje, že ani status rockové legendy nemusí znamenat konec seriózní vědecké práce.
Dolph Lundgren
Dolph Lundgren bývá obsazován do rolí nekompromisních bojovníků, jeho skutečný životopis je ale výrazně intelektuálnější. Vystudoval chemické inženýrství a získal stipendium na Massachusetts Institute of Technology. Mluví několika jazyky a původně směřoval k vědecké kariéře. Herectví pro něj nebylo prvotním cílem, ale postupně převládlo díky filmovým příležitostem. Lundgren patří k důkazům, že fyzická image akční hvězdy může skrývat velmi silné akademické zázemí.
Mayim Bialik
Mayim Bialik je jednou z nejvýraznějších osobností, které propojují herectví s tvrdou vědou. Získala doktorát z neurověd na University of California v Los Angeles a specializuje se na výzkum lidského mozku. V době, kdy hrála v populárních televizních seriálech, zároveň publikovala odborné práce. Veřejně se zasazuje o popularizaci vědy, vzdělávání a racionální přístup k psychologii. Její kariéra je důkazem, že akademická dráha nemusí být obětí hereckého úspěchu.
Rowan Atkinson
Rowan Atkinson je známý především jako mistr fyzické komedie, jeho vzdělání však míří úplně jiným směrem. Vystudoval elektrotechniku na Newcastle University a pokračoval magisterským studiem na Oxfordu. Technické a analytické myšlení se promítá do jeho precizně vystavěného humoru, kde nic není ponecháno náhodě. Atkinson často pracuje s přesným načasováním a logikou situací, což odráží jeho akademický základ. I komedie tak může stát na pevných intelektuálních základech.
Natalie Portman
Natalie Portman vystudovala psychologii na Harvard University a studium dokončila v době, kdy už patřila mezi světově známé herečky. Sama opakovaně uvedla, že vzdělání pro ni bylo důležitější než rychlá kariérní rozhodnutí. Akademické prostředí jí umožnilo odstup od filmového průmyslu a rozvoj kritického myšlení. Portman se často zapojuje do diskusí o vědě, etice a společenských tématech, čímž překračuje rámec tradiční hollywoodské celebrity.
Příběhy těchto osobností ukazují, že vzdělání a sláva nemusí stát proti sobě. Naopak se často vzájemně doplňují a obohacují. Vysoké vzdělání dává celebritám nadhled, disciplínu i možnost uplatnit se mimo svět reflektorů. Pro veřejnost pak slouží jako inspirativní důkaz, že učení má smysl v jakékoli fázi života a v jakémkoli oboru.