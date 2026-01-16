Dnes je pátek 16. ledna 2026., Svátek má Ctirad
16. 1. 2026 – 9:11 | Zpravodajství | Alex Vávra

Tyhle celebrity mají mozky na úrovni profesorů
zdroj: Profimedia.cz
Sláva, peníze a červené koberce často zakrývají fakt, že některé hvězdy mají za sebou víc než jen herecký talent nebo hudební úspěch. Řada známých tváří vystudovala prestižní univerzity, získala doktoráty a mohla by se bez problémů uživit i mimo svět showbyznysu. Přehled celebrit s vysokým vzděláním ukazuje, že mozek a charisma se nevylučují, ale naopak často jdou ruku v ruce.

Svět celebrit si často spojujeme s červenými koberci, bulvárem a rychlou slávou. Méně už se mluví o tom, že řada známých osobností dosáhla velmi vysokého vzdělání, často na nejprestižnějších univerzitách světa. Pro některé z nich bylo studium pojistkou, pro jiné vášní nebo paralelní cestou vedle umělecké kariéry. Následující přehled ukazuje, že inteligence, píle a akademická disciplína nejsou v rozporu s herectvím, hudbou ani komedií.

Jodie Foster

Jodie Foster patří k herečkám, které se dokázaly prosadit nejen před kamerou, ale i v akademickém prostředí. Vystudovala Yale University, kde se věnovala literatuře se zaměřením na afroamerická studia. Studium dokončila s vyznamenáním a i během herecké kariéry kladla důraz na intelektuální růst. Je známá svou jazykovou vybaveností, plynně hovoří francouzsky a často dabuje své filmy právě v tomto jazyce. Foster dlouhodobě ukazuje, že vzdělání může být pevnou součástí identity hollywoodské hvězdy.

Jodie Foster Jodie Fosterzdroj: Profimedia.cz

Brian May

Brian May je ukázkovým příkladem člověka, který dokázal propojit svět vědy a populární hudby. Ještě před raketovým úspěchem skupiny Queen studoval astrofyziku na Imperial College London. Studium sice přerušil kvůli hudební kariéře, ale po letech se k němu vrátil a získal doktorát. Aktivně se podílí na výzkumu meziplanetárního prachu a často přednáší o astronomii. May tak dokazuje, že ani status rockové legendy nemusí znamenat konec seriózní vědecké práce.

Brian May Brian Mayzdroj: Profimedia.cz

Dolph Lundgren

Dolph Lundgren bývá obsazován do rolí nekompromisních bojovníků, jeho skutečný životopis je ale výrazně intelektuálnější. Vystudoval chemické inženýrství a získal stipendium na Massachusetts Institute of Technology. Mluví několika jazyky a původně směřoval k vědecké kariéře. Herectví pro něj nebylo prvotním cílem, ale postupně převládlo díky filmovým příležitostem. Lundgren patří k důkazům, že fyzická image akční hvězdy může skrývat velmi silné akademické zázemí.

Dolph Lundgren Dolph Lundgrenzdroj: Profimedia.cz

Mayim Bialik

Mayim Bialik je jednou z nejvýraznějších osobností, které propojují herectví s tvrdou vědou. Získala doktorát z neurověd na University of California v Los Angeles a specializuje se na výzkum lidského mozku. V době, kdy hrála v populárních televizních seriálech, zároveň publikovala odborné práce. Veřejně se zasazuje o popularizaci vědy, vzdělávání a racionální přístup k psychologii. Její kariéra je důkazem, že akademická dráha nemusí být obětí hereckého úspěchu.

Mayim Bialik Mayim Bialikzdroj: Profimedia.cz

Rowan Atkinson

Rowan Atkinson je známý především jako mistr fyzické komedie, jeho vzdělání však míří úplně jiným směrem. Vystudoval elektrotechniku na Newcastle University a pokračoval magisterským studiem na Oxfordu. Technické a analytické myšlení se promítá do jeho precizně vystavěného humoru, kde nic není ponecháno náhodě. Atkinson často pracuje s přesným načasováním a logikou situací, což odráží jeho akademický základ. I komedie tak může stát na pevných intelektuálních základech.

Rowan Atkinson Rowan Atkinsonzdroj: Profimedia.cz

Natalie Portman

Natalie Portman vystudovala psychologii na Harvard University a studium dokončila v době, kdy už patřila mezi světově známé herečky. Sama opakovaně uvedla, že vzdělání pro ni bylo důležitější než rychlá kariérní rozhodnutí. Akademické prostředí jí umožnilo odstup od filmového průmyslu a rozvoj kritického myšlení. Portman se často zapojuje do diskusí o vědě, etice a společenských tématech, čímž překračuje rámec tradiční hollywoodské celebrity.

Natalie Portman Natalie Portmanzdroj: Profimedia.cz

Příběhy těchto osobností ukazují, že vzdělání a sláva nemusí stát proti sobě. Naopak se často vzájemně doplňují a obohacují. Vysoké vzdělání dává celebritám nadhled, disciplínu i možnost uplatnit se mimo svět reflektorů. Pro veřejnost pak slouží jako inspirativní důkaz, že učení má smysl v jakékoli fázi života a v jakémkoli oboru.

Nejnovější články